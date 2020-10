Ajax heeft zaterdag een geflatteerde zege geboekt op Fortuna Sittard. De Amsterdammers kwamen in eigen huis mede door twee doelpunten van Davy Klaassen en een treffer van debutant Brian Brobbey terug van een achterstand en wonnen met 5-2 van de Limburgse hekkensluiter.

De club uit Sittard ging na zeven minuten brutaal aan de leiding door een treffer van George Cox, maar nog voor rust stelde Ajax orde op zaken. Davy Klaassen vond twee keer het net. Een kwartier voor tijd stelde de achttienjarige Brobbey met zijn eerste Ajax-doelpunt de zege veilig met de 3-1, waarna Dusan Tadic en Quincy Promes nog scoorden vanaf de strafschopstip. Cox bepaalde in de blessuretijd de eindstand op 5-2 met een fraai afstandsschot.

Bij de ploeg van trainer Erik ten Hag ontbrak Nicolás Tagliafico in de wedstrijdselectie. Volgens de coach was de 28-jarige linksback niet-wedstrijdfit. Hij werd in de basisopstelling vervangen door Lisandro Martínez. Ook Tadic kreeg met het oog op de Champions League-wedstrijd van dinsdag tegen het Deense FC Midtjylland rust. Hij begon op de bank, maar viel halverwege de tweede helft in.

Door de zege op Fortuna Sittard blijft Ajax koploper in de Eredivisie. De nummer één van het afgelopen afgebroken seizoen heeft achttien punten uit zeven wedstrijden, drie punten meer dan nummer twee Vitesse, dat zaterdagavond nog speelt tegen Willem II.

Fortuna Sittard wacht na de nederlaag in Amsterdam nog altijd op de eerste overwinning in de Eredivisie. De ploeg van de geplaagde trainer Kevin Hofland is hekkensluiter met twee punten uit zeven duels.

Fortuna Sittard viert de vroege openingstreffer van George Cox. Lang hielden de Limburgers niet stand in Amsterdam. (Foto: Pro Shots)

Stroef Ajax komt vroeg op achterstand

Na de teleurstellende 2-2-remise van afgelopen woensdag tegen Atalanta in de Champions League kwam Ajax stroef uit de startblokken in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers lieten de bal moeizaam rondgaan tegen Fortuna, dat zich terugtrok op eigen helft en loerde op snelle uitbraken.

Uit zo'n counter kwamen de Limburgers verrassend op voorsprong. Spits Zian Flemming kreeg wat ruimte op de vijandige helft en vond de opstomende linksback Cox, die Ajax-doelman André Onana kansloos liet met een schot in de verre hoek: 0-1.

Ajax was even van slag door de openingstreffer van Fortuna, maar na ruim een half uur werd het in het zadel geholpen door scheidsrechter Siemen Mulder, die een lichte duw op Lassina Traoré bestrafte met een strafschop. Davy Klaassen schoot vanaf 11 meter eerst nog op de paal, maar in de rebound was het alsnog raak.

Nog voor rust kwam Ajax op voorsprong via opnieuw Klaassen. Traoré kopte eerst een voorzet van David Neres op de onderkant van de lat, maar in de nastoot was de middenvelder er als de kippen bij om de 2-1 op het bord te zetten.

Terwijl de spelers van Fortuna Sittard verslagen op de grond liggen werkt Brian Brobbey bij zijn debuut zijn eerste treffer voor Ajax binnen. (Foto: Pro Shots)

Brobbey zet rijke Ajax-traditie voort

Ook na rust kon Ajax zijn wil niet opleggen aan Fortuna, dat het achterin compact hield en weinig weggaf tegen de thuisclub, die een tegenslag moest verwerken met het uitvallen van Noussair Mazraoui na 64 minuten. Het was zaterdag nog niet duidelijk of de Champions League-wedstrijd tegen FC Midtjylland in gevaar komt voor de geblesseerde rechtsachter.

Na 74 minuten brak het verzet van het kranig werende Fortuna. De achttienjarige Brobbey zette een rijke Ajax-traditie voort door te scoren bij zijn debuut. De spits liep tegen een terugstuitende bal aan, nadat Neres de binnenkant van de paal trof.

Daarna ging het hard in de Johan Cruijff ArenA. Tadic benutte in de 86e minuut een strafschop na hands van Fortuna-speler Martin Angha, wat arbiter Mulder pas constateerde na het zien van de beelden langs het veld. Het was voor Tadic zijn tweehonderdste doelpunt in de Eredivisie.

Een paar minuten later kreeg Ajax opnieuw een strafschop na hands van Fortuna. Nu gaf Tadic de bal aan Promes, die feilloos binnenschoot en Ajax op een geflatteerde 5-1 zette. Cox verzachtte de pijn voor Fortuna met een kiezelhard afstandsschot van zeker 25 meter. De wedstrijd was toen al lang en breed gespeeld.

Invaller Dusan Tadic schiet vanaf de strafschopstip zijn tweehonderdste Eredivisie-doelpunt binnen. (Foto: ANP)