FC Twente heeft zaterdagavond een klinkende overwinning geboekt in de Eredivisie. De ploeg van coach Ron Jans was mede door defensief geklungel van Thomas Lam en een schitterende volley van Wout Brama met 5-1 te sterk voor PEC Zwolle. FC Groningen won zonder Arjen Robben met 2-1 van VVV-Venlo.

FC Twente, dat midweeks nog door De Graafschap (3-1) werd uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker, kwam al na vijf minuten op voorsprong tegen PEC dankzij een treffer van Queensy Menig. De aanvaller onderschepte een matige pass van aanvoerder Lam en schoot de bal tussen de benen van PEC-doelman Michael Zetterer door.

Na een klein half uur ging Lam opnieuw in de fout. Ditmaal speelde de verdediger de bal veel te zacht terug naar Zetterer, waardoor Danilo kon profiteren en de marge verdubbelde. In de 37e minuut werd Lam vervangen door Marc Doué.

Kort daarvoor voerde Brama de score verder op door een corner vanaf de rand van het zestienmetergebied prachtig binnen te volleren. De aanvoerder maakte zijn eerste competitietreffer sinds 24 september 2016, toen hij namens PEC de scoorde tegen Ajax (5-1-nederlaag).

In de tweede helft kwamen ook Václav Cerný en Luka Ilic nog tot scoren voor Twente. Cerný schoot kort na rust binnen op aangeven van Danilo en Ilic omspeelde, één minuut nadat hij was ingevallen, doelman Zetterer en bepaalde de eindstand. Tussendoor redde Eliano Reijnders met een mooie volley de eer voor PEC.

Dankzij de overwinning staat Twente met veertien punten uit zeven wedstrijden voorlopig derde. PEC is met zes punten terug te vinden in de middenmoot.

Jørgen Strand Larsen viert de 2-0 voor FC Groningen tegen VVV-Venlo. (Foto: Pro Shots)

Groningen zonder Robben langs VVV

FC Groningen boekte tegen VVV de vierde competitiezege van het seizoen. Daniël van Kaam vond na iets meer dan een kwartier het net voor de noorderlingen, maar na tussenkomst van de VAR werd het doelpunt afgekeurd. Er ging een overtreding van Jørgen Strand Larsen aan vooraf.

In de 26e minuut was het wel raak voor Groningen. Nadat een voorzet van Damil Dankerlui slecht werd weggewerkt door de verdediging van VVV, schoot Patrick Joosten de bal uit de draai in de verre hoek.

Kort na rust verdubbelde Strand Larsen de marge voor de thuisploeg. De Noorse spits tikte simpel binnen na goed voorbereidend werk van Alessio Da Cruz. Diep in blessuretijd deed Georgios Giakoumakis met een fraaie omhaal nog wat terug namens VVV.

Robben ontbrak vanwege fysieke klachten bij Groningen. De 36-jarige aanvaller trainde de afgelopen dagen niet mee met de groep. Sinds zijn verrassende terugkeer speelde hij pas twee competitieduels.

FC Groningen bezet met dertien punten een plek in de subtop. VVV, dat vorige week nog een recordnederlaag leed tegen Ajax (0-13), staat met vijf punten net boven de degradatiestreep.

