Hakim Ziyech is vol vertrouwen na zijn eerste competitietreffer voor Chelsea. De oud-Ajacied opende zaterdag de score voor de Londenaren in de met 0-3 gewonnen uitwedstrijd tegen Burnley.

"Je moet met zelfvertrouwen spelen en niet bang zijn om fouten te maken", zei Ziyech, die ook voor de assist zorgde bij de 0-3 van Timo Werner. "Anders gaat het niet zoals het moet."

De 27-jarige middenvelder annex aanvaller schoot halverwege de eerste helft raak vanaf de rand van het strafschopgebied. Afgelopen woensdag maakte hij in het Champions League-duel met FK Krasnodar (0-4-zege) zijn eerste doelpunt in dienst van Chelsea.

"Het is een goede week geweest voor mij. Hopelijk kunnen we zo doorgaan", liet hij weten. "Ik voel me goed en voel me hier thuis. Alles gaat prima."

Hakim Ziyech viert zijn openingstreffer voor Chelsea tegen Burnley. (Foto: Pro Shots)

Lampard onder de indruk van Ziyech

Ziyech moest zijn debuut voor Chelsea een maand uitstellen door een knieblessure. Na enkele invalbeurten maakte hij tegen Krasnodar eindelijk zijn basisdebuut voor 'The Blues'. Chelsea-coach Frank Lampard was na afloop van die wedstrijd al lovend over de Marokkaanse international en prees hem zaterdag opnieuw.

"Ik ben echt onder de indruk en heel enthousiast", complimenteerde Lampard Ziyech. "Ik kon zijn persoonlijkheid zien en hij werkte ook hard zonder bal. Dat heeft hij in zich. Dat was vandaag te zien en met zijn kwaliteiten geeft hij ons iets extra's."

Dankzij de overwinning op Burnley staat Chelsea met twaalf punten uit zeven wedstrijden vierde. De ploeg van Lampard heeft wel meer duels gespeeld dan de meeste concurrenten.

