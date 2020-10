Ryan Babel heeft zaterdag zijn eerste competitiedoelpunt gemaakt in ruim tien maanden tijd. De Oranje-international werd matchwinner voor Galatasaray in de thuiswedstrijd tegen Ankaragücü. Bij Atalanta Bergamo viel Hans Hateboer geblesseerd uit.

Babel sloeg namens Galatasaray toe in de blessuretijd van de eerste helft. Hij tikte de bal uit een voorzet van Marcelo Saracchi op fraaie wijze achter de Braziliaanse doelman Ricardo.

De 33-jarige aanvaller was er in 2020 nog niet in geslaagd om te scoren in competitieverband. Eind december vorig jaar was hij trefzeker tegen Antalyaspor, waarna hij tijdens zijn korte uitleenbeurt naar Ajax droog bleef staan. Babel scoorde dit seizoen wel in de voorronde van de Europa League tegen Hajduk Split.

Galatasaray, waar Ryan Donk een kwartier voor tijd mocht invallen, staat derde in de Turkse Süperlig. Alanyspor is na zes speelronden de verrassende koploper.

Eindelijk weer competitiezege Atalanta

In Italië boekte Atalanta Bergamo na twee nederlagen op rij eindelijk weer een overwinning in de Serie A. De nummer drie van het afgelopen seizoen won met 1-2 bij Crotone.

Tegenvaller voor Atalanta was het uitvallen van Hateboer. De rechtsback moest twintig minuten voor tijd naar de kant met een spierblessure. Over de ernst daarvan is nog niets bekend. Marten de Roon zat wegens een blessure al niet bij de selectie.

Luís Muriel maakte beide doelpunten voor Atalanta, dat dinsdag met 2-2 gelijkspeelde tegen Ajax in de Champions League. De ploeg staat voorlopig achter AC Milan tweede in de Serie A, maar veel concurrenten komen later dit weekend pas in actie.

Internazionale liet de kans liggen om gedeeld aan kop te komen. De ploeg van trainer Antonio Conte redde op het nippertje een punt tegen Parma: 2-2

Inter keek door twee goals van Gervinho na ruim een uur spelen tegen een 0-2-achterstand aan. Na de aansluitingsgoal van Marcelo Brozovic tekende Ivan Perisic diep in blessuretijd voor de gelijkmaker.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Serie A