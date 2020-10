Dusan Tadic en Nicolás Tagliafico ontbreken in de basiself van Ajax voor de Eredivisie-wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Aanvoerder Tadic zit op de bank, terwijl Tagliafico helemaal ontbreekt in de wedstrijdselectie van trainer Erik ten Hag.

Jurgen Ekkelenkamp vervangt Tadic in de basis, die rust krijgt voor de Champions League-wedstrijd van dinsdag bij en tegen het Deense FC Midtjylland. Tagliafico is niet wedstrijdfit. Lisandro Martínez neemt de plaats van de Argentijnse linksback in.

Bij de Amsterdammers keert Klaas-Jan Huntelaar terug in de selectie. De routinier was één week om onduidelijke reden afwezig. Mohammed Kudus is nog altijd geveld door een zware knieblessure die hij opliep in het Champions League-duel met Liverpool op 21 oktober.

Ajax schreef vorige week geschiedenis met een 0-13-zege op VVV-Venlo, waarmee met afstand de grootste overwinning ooit in de Eredivisie werd geboekt. Het vorige record was ook in handen van Ajax en dateerde van 1972. Toen haalden de Amsterdammers op eigen veld met 12-1 uit tegen Vitesse.

Ín de Champions League ging het afgelopen woensdag minder voortvarend met Ajax. De ploeg van trainer Ten Hag verspeelde in Bergamo een 0-2-voorsprong tegen Atalanta en moest zich tevredenstellen met een 2-2-gelijkspel.

Ajax-Fortuna Sittard begint zaterdag om 20.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Siemen Mulder.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Martínez; Klaassen, Ekkelenkamp, Gravenberch; Antony, Traoré, Neres.

Opstelling Fortuna Sittard: Van Osch; Rota, Angha, Jach, Cox; Tekie, Rienstra, Smeets, Seuntjens; Polter, Flemming.