Roda JC is er niet in geslaagd de thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch in de Keuken Kampioen Divisie te winnen. De Limburgers bleven zaterdag tegen de door corona geplaagde tegenstander steken op 0-0. Ook Go Ahead Eagles-Excelsior eindigde doelpuntloos.

FC Den Bosch miste drie basisklanten vanwege een positieve coronatest. Zowel doelman Wouter van der Steen, middenvelder Kevin Felida als spits Jizz Hornkamp ontbrak.

Desondanks kon Roda niet voorkomen dat Den Bosch voor het eerst dit seizoen een punt pakte in een uitduel. De thuisploeg kwam in blessuretijd nog dichtbij, maar een inzet van Roland Alberg schampte de lat.

Roda klimt door het puntje naar de tiende plaats, met dertien punten uit tien duels. FC Den Bosch houdt op de zestiende plaats maar vier clubs onder zich.

Go Ahead geeft geen vervolg aan bekerzege

Go Ahead Eagles kon de eclatante bekeroverwinning van maandag (6-0 tegen NAC Breda) geen vervolg geven. Op de Adelaarshorst bleef de ploeg van trainer Kees van Wonderen steken op 0-0 tegen Excelsior.

Beide ploegen blijven steken in de middenmoot. Excelsior staat negende, Go Ahead is de nummer elf.

Almere City FC gaat aan kop in de Keuken Kampioen Divisie. De enige ongeslagen ploeg won vrijdagavond al met 1-4 van Jong Ajax.

