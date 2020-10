Willem II-Vitesse ·

57' GOAL Vitesse! 1-1



Hij zal zelf ongetwijfeld zeggen dat het bewust is, maar dit is toch een onvervalste mazzelgoal voor Loïs Openda en heel Vitesse. De Belg laat een mislukte voorzet los, die pardoes over Jorn Brondeel heen vliegt en via de binnenkant van de paal binnenvalt. Vitesse met het nodige geluk op gelijke hoogte, maar geen Arnhemmer die daar om maalt.