FC Twente-PEC Zwolle ·

5' GOAL FC Twente! 1-0



Het is Queensy Menig die al vroeg in de wedstrijd scoort voor de thuisploeg. Dat is te danken aan slecht verdedigen van Lam: hij verdedigt door het midden uit in de achterhoede bij PEC, maar zijn bal komt in de voeten van Menig, die de bal tussen de benen doorschiet van doelman Zetterer en voor de voorsprong van Twente zorgt.