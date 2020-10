Bayern München heeft zaterdag zijn vierde zege op rij geboekt in de Bundesliga. De regerend landskampioen was met invaller Joshua Zirkzee met 1-2 te sterk voor 1. FC Köln. Borussia Dortmund won met 0-2 bij het gepromoveerde Arminia Bielefeld.

Het was na dertien minuten al raak voor de ploeg van trainer Hans-Dieter Flick. Köln-verdediger Marius Wolf kreeg de bal in het strafschopgebied op zijn hand en dus wees scheidsrechter Frank Willenborg naar de stip. Thomas Müller schoot onberispelijk raak.

Op slag van rust verdubbelde Bayern zijn voorsprong. Na een snelle counter kreeg Serge Gnabry de bal voor zijn voeten en de vleugelaanvaller vond na een solo met zijn linker de verre hoek. 1. FC Köln kwam in de slotfase nog terug tot 1-2 via Dominick Drexler, wiens treffer werd toegekend door de VAR nadat de grensrechter nog vlagde voor buitenspel, maar verder dan dat kwam de thuisclub niet.

Bij Bayern kwam Zirkzee in de 63e minuut binnen de lijnen als vervanger van Maxim Choupo-Moting, die de vermoeide Robert Lewandowski verving in de punt van de aanval. Het waren voor de negentienjarige spits zijn eerste speelminuten sinds 30 september, toen hij ook invaller was in de strijd om de Duitse Super Cup met Borussia Dortmund (2-3-zege). Kingsley Ehizibue bleef de hele wedstrijd op de bank bij Köln.

Dankzij de zege neemt Bayern voor een paar uur de koppositie over van RB Leizpig, dat later op zaterdag Borussia Mönchengladbach (aftrap 18.30 uur) treft. De club uit Beieren heeft na zes competitiewedstrijden vijftien punten.

Mats Hummels was de grote man bij Borussia Dortmund tegen Arminia Bielefeld met twee doelpunten. (Foto: Pro Shots)

Borussia Dortmund houdt gelijke tred met Bayern

Borussia Dortmund blijft in punten gelijke tred houden met Bayern München. De nummer twee van afgelopen seizoen won met 0-2 bij het gepromoveerde Arminia Bielefeld dankzij twee doelpunten van verdediger Mats Hummels.

Zeventigvoudig Duits international Hummels brak vlak na rust de ban met een kopdoelpunt uit een hoekschop, waarna hij twintig minuten voor tijd opnieuw met het hoofd scoorde. Bij Arminia Bielefeld werd Mike van der Hoorn na 83 minuten gewisseld.

Verder in de Bundesliga won Augsburg-aanvoerder Jeffrey Gouweleeuw het onderonsje van Mainz-spelers Jean-Paul Boëtius en Jeremiah St. Juste met 3-1 en kwamen het Eintracht Frankfurt van Bas Dost en het Werder Bremen van huurling Tahith Chong niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Chong moest na 62 minuten naar de kant.

