Matthijs de Ligt moet enkele weken langer wachten op zijn terugkeer van een schouderblessure. De 21-jarige verdediger keerde onlangs terug op het trainingsveld van zijn club Juventus, maar volgens trainer Andrea Pirlo heeft zijn herstel meer tijd nodig.

"Jammer genoeg moet Matthijs enkele weken wachten op zijn terugkeer", aldus Pirlo zaterdag op zijn persconferentie voorafgaand aan de competitiewedstrijd van zondag tegen Spezia. "Hij heeft een specialist bezocht voor zijn schouder en die vroeg of hij wat langer kan wachten. Het gaat heel goed met hem, hij traint met ons mee, maar hij heeft meer tijd nodig."

De Ligt liet zich halverwege augustus opereren aan zijn schouder. Hij kampte al enkele maanden met klachten aan het gewricht en zijn schouder schoot meerdere keren uit de kom, maar dankzij een speciale brace kon hij toch spelen. Hij maakte het hele seizoen vol bij de club uit Turijn, waarmee hij Italiaans landskampioen werd.

Pirlo gaat zondag tegen Spezia hoogstwaarschijnlijk geen beroep doen op Cristiano Ronaldo. De 35-jarige steraanvaller keert wel terug in de wedstrijdselectie na een coronabesmetting, maar de Juventus-trainer is niet van plan om de Portugees direct op te stellen. "Hij heeft thuis veel getraind, maar dat is niet hetzelfde als op het veld bezig zijn", aldus Pirlo.

De volledige selectie van Lazio zit in quarantaine na meerdere positieve tests in de spelersgroep. (Foto: Pro Shots)

Volledige selectie Lazio moet in quarantaine

Eerder op zaterdag werd duidelijk dat de volledige selectie van Lazio in quarantaine nadat verschillende spelers positief zijn getest op het coronavirus. De Serie A-club van onder anderen Wesley Hoedt meldt niet om welke spelers het gaat.

Het is nog niet duidelijk of de competitiewedstrijd van zondag, de uitwedstrijd tegen Torino, door kan gaan. De club uit Rome werd eerder ook al geteisterd door COVID-19. Liefst vijf spelers, onder wie de Nederlander Djavon Anderson, deden woensdag niet mee in de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge (1-1).

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Serie A