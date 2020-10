Hakim Ziyech heeft zaterdag opnieuw van zich doen spreken bij Chelsea. Met één doelpunt en één assist gidste de voormalig speler van Ajax de Londenaren naar een 0-3-zege op Burnley in de Premier League. Ook Manchester City won bij Sheffield United.

De 27-jarige Ziyech opende na 26 minuten de score op Turf Moor. Tammy Abraham legde de bal klaar voor de rechtsbuiten, die vanaf de rand van het strafschopgebied Burnley-keeper Nick Pope verraste met een schot in de korte hoek. Het was voor de Marokkaans international zijn eerste doelpunt in de Premier League.

Twintig minuten voor tijd was Ziyech opnieuw betrokken bij een treffer. Na een snelle overname vond hij met een steekpass de vrijstaande Timo Werner, die van dichtbij koelbloedig afrondde voor de 0-3. Tussendoor had Kurt Zouma met een kopbal uit een hoekschop van oud-Vitessenaar Mason Mount voor de 0-2 gezorgd.

Ziyech vindt steeds meer zijn draai bij Chelsea, dat hem afgelopen zomer voor 40 miljoen euro overnam van Ajax. De middenvelder annex aanvaller, die de start van de Premier League miste door een knieblessure, maakte afgelopen woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen FC Krasnodar zijn eerste doelpunt voor de Londenaren.

Door de zege op Burnley vindt Chelsea weer de weg omhoog in de Premier League. De ploeg van manager Frank Lampard staat voorlopig vierde met twaalf punten uit zeven wedstrijden, al hebben de Londenaren wel meer wedstrijden gespeeld dan de concurrentie.

Kyle Walker wordt bedolven onder ploeggenoten na zijn treffer voor Manchester City bij Sheffield United. (Foto: Pro Shots)

Manchester City wint nipt bij Sheffield United

Eerder op zaterdag boekte Manchester City een nipte zege bij Sheffield United. Met Nathan Aké de volledige wedstrijd op de bank wonnen de 'Citizens' met 0-1.

Kyle Walker zorgde na een klein half uur voor het enige doelpunt van de wedstrijd. De verdediger, die tussen 1997 en 2008 bij Sheffield speelde, haalde van afstand verrassend uit en bepaalde daarmee meteen de eindstand.

Voor City was de zege in Sheffield pas de derde overwinning van het seizoen. De ploeg van manager Josep Guardiola moet na zes competitieduels genoegen nemen met een plaats in de middenmoot.

Later op zaterdag staat in de Premier League ook nog Liverpool-West Ham United op het programma.

