Real Madrid heeft zaterdag goede zaken gedaan in La Liga door SC Huesca te verslaan. Het werd 4-1 in Estadio Alfredo Di Stéfano, waar Eden Hazard zijn eerste competitieminuten van het seizoen maakte.

Hazard, die de eerste duels van het seizoen moest laten schieten door een spierblessure en deze week in de Champions League als invaller zijn rentree maakte, was tegen Huesca direct belangrijk voor Real. De 29-jarige Belg zag vijf minuten voor rust zijn uithaal van afstand fraai in de linkerhoek verdwijnen.

Nog voor rust vergrootte Karim Benzema de marge naar twee. De Franse spits nam de bal aan op zijn borst en werkte vanuit een moeilijke hoek binnen. Federico Valverde maakte er tien minuten na rust ook 3-0 van, waarna Hazard werd gewisseld.

David Ferreiro redde een kwartier voor tijd nog wel de eer voor laagvlieger Huesca, maar de bezoekers waren niet meer in staat om een comeback te bewerkstelligen. Benzema maakte er in de laatste minuut zelfs nog 4-1 van.

Real Madrid gaat nu met zestien punten aan kop in La Liga. Later op zaterdag komt ook het FC Barcelona van trainer Ronald Koeman nog in actie, dat een uitwedstrijd tegen Deportivo Alavés speelt.

Sevilla is bezig aan een vrije val op de ranglijst. Met Luuk de Jong in de basis leed de winnaar van de Europa League al de derde nederlaag op rij. Athletic Bilbao won met 2-1 van de huidige nummer veertien van La Liga. De Jong kwam niet tot scoren en werd vlak voor tijd gewisseld.

Daarentegen maakt Atlético Madrid een opmars door in La Liga. De ploeg van trainer Diego Simeone won met 1-3 van Osasuna. João Félix had een groot aandeel in de zege met twee doelpunten. De andere treffer van Atlético kwam op naam van Lucas Torreira.

