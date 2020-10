PAOK kent een rommelige voorbereiding op het treffen met PSV van donderdag in de Europa League. De Grieken kondigden zaterdag aan dat trainer Abel Ferreira per direct naar het Braziliaanse Palmeiras vertrekt.

"We hebben overeenstemming bereikt met Palmeiras. Abel Ferreira en zijn staf zullen hun carrière voortzetten in Brazilië en we wensen hen veel succes in hun verdere carrière", schrijft PAOK in een verklaring op de site.

De 41-jarige Ferreira was sinds de zomer van 2019 werkzaam bij PAOK, waarmee hij toen tegen Ajax speelde in de derde voorronde van de Champions League. De Grieken wonnen dit seizoen nog maar twee van hun eerste vijf competitiewedstrijden en staan zesde.

In de Europa League is PAOK na twee speelronden nog ongeslagen. De formatie uit Thessaloniki begon de groepsfase met een remise tegen Omonia Nicosia (1-1) en afgelopen donderdag speelden de Grieken doelpuntloos gelijk bij Granada.

De wedstrijd tussen PAOK en PSV begint donderdag om 18.55 uur in Griekenland. De Eindhovenaren bezetten de tweede plek in groep E.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Europa League