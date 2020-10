Thomas van Bommel is dolblij dat hij vrijdagavond zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal heeft gemaakt. De zoon van Mark van Bommel kwam vlak voor tijd het veld in en hielp MVV Maastricht in extremis aan een punt bij Helmond Sport (1-1).

Van Bommel begon op de bank in Helmond, maar mocht in de 86e minuut alsnog zijn opwachting maken van trainer Darije Kalezic. Diep in blessuretijd zorgde hij met een getoucheerd schot in het strafschopgebied voor de gelijkmaker.

"Ik ben heel blij dat ik een doelpunt heb kunnen maken en het team heb geholpen", zei Van Bommel na afloop tegen FOX Sports. "Ik heb er hard voor moeten werken. Ik wil ook mijn medespelers, die me elke dag steunen, en de staf en supporters bedanken."

De pas achttienjarige Van Bommel maakte in september tegen FC Den Bosch (2-0-verlies) zijn profdebuut en speelde tegen Helmond Sport de derde officiële wedstrijd uit zijn nog prille loopbaan.

De middenvelder trad vrijdag in de voetsporen van zijn vader, die zijn eerste goal in het betaald voetbal eveneens tegen Helmond Sport maakte (september 1994). "Ik zal hem zo dadelijk wel even bellen", zei de jongste Van Bommel. "Ik heb nog niet op mijn telefoon gekeken, maar hij zal wel roodgloeiend staan."

Met zijn doelpunt in het SolarUnie Stadion behoedde Van Bommel zijn ploeg voor de vierde nederlaag op rij. MVV, dat eind september voor het laatst won in de Keuken Kampioen Divisie, bezet de veertiende plek. met negen punten uit tien duels.

Thomas van Bommel viert zijn belangrijke gelijkmaker. (Foto: Pro Shots)

