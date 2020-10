Ajax heeft bij de hervatting van de Vrouwen Eredivisie ook de vijfde wedstrijd van het seizoen gewonnen. De ploeg van coach Danny Schenkel pakte vrijdag de drie punten op bezoek bij PEC Zwolle: 1-4.

Chasity Grant opende acht minuten voor rust met een schuiver in de linkerhoek de score voor Ajax. Kort daarna was PEC dicht bij de gelijkmaker, maar het schot van Jassina Blom belandde op de lat.

In de tweede helft voerde Nikita Tromp de score met twee treffers verder op. De middenvelder zorgde kort na rust voor de 0-2 door doelvrouw Moon Pondes in twee instanties te passeren en scoorde enkele minuten later opnieuw op aangeven van Grant. In de slotfase maakte Jonna van der Velde de 0-4 en redde Naomi Hilhorst de eer voor PEC.

Door de overwinning blijft Ajax dit seizoen zonder puntenverlies. De Amsterdamse vrouwen gaan met vijftien punten aan kop en hebben een voorsprong van vijf punten op nummer twee ADO Den Haag, dat vrijdag niet verder kwam dan 2-2 tegen VV Alkmaar.

Ook ruime overwinning FC Twente

Nummer drie PSV heeft zes punten minder dan Ajax, maar komt zondag nog in actie. De Eindhovensen gaan dan op bezoek bij Excelsior.

FC Twente was mede dankzij een goal van Oranje-international Renate Jansen met 3-0 te sterk voor sc Heerenveen en bezet op acht punten van Ajax de vierde plek.

De Vrouwen Eredivisie werd vrijdag hervat, nadat de competitie twee weken stillag vanwege de nieuwe coronamaatregelen. Het is inmiddels alle clubs gelukt om het nieuwe protocol toe te passen.

