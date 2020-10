Almere City is in elk geval tot maandag koploper in de Keuken Kampioen Divisie na een 1-4-zege op Jong Ajax. Thomas van Bommel, de zoon van Mark van Bommel, bezorgde met zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal MVV Maastricht een 1-1-gelijkspel tegen Helmond Sport.

Binnen drie minuten was het al 0-2 op De Toekomst, door een eigen doelpunt van Neraysho Kasanwirjo en een rake kopbal van Almere-spits Thomas Verheydt.

Halverwege de eerste helft tekende de Deen Elias Sørensen voor 0-3 en zijn landgenoot Frederik Helstrup maakte in de tweede helft 0-4. Kenneth Taylor redde met een strafschop de eer voor de talenten van Ajax.

De ploeg van trainer Ole Tobiasen staat met 24 punten uit tien duels bovenaan. SC Cambuur heeft twee punten minder en kan langszij komen als het maandag in Eindhoven van Jong PSV wint.

Van Bommel redt punt voor MVV

In het rechterrijtje van de Keuken Kampioen Divisie speelde Helmond Sport met 1-1 gelijk tegen MVV Maastricht. Jelle Goselink opende kort na rust vanaf 11 meter de score in het SolarUnie Stadion.

In blessuretijd redde Thomas van Bommel een punt voor de Limburgers. De zoon van Mark van Bommel schoot bij een rommelige situatie hard en hoog binnen.

De achttienjarige Van Bommel was vijf minuten voor tijd ingevallen. Hij speelde pas zijn derde duel in het betaald voetbal en maakte daarin zijn eerste treffer. Ook Mark van Bommel maakte 26 jaar geleden zijn eerste goal in het betaald voetbal tegen Helmond Sport.

Later op vrijdagavond worden nog de duels NAC Breda-NEC en TOP Oss-De Graafschap gespeeld.

