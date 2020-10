Cristiano Ronaldo is vrijdag negatief getest op het coronavrius. Daarmee komt er voor de sterspeler van Juventus een einde aan een negentien dagen durende thuisquarantaine.

Bijna drie weken geleden bleek dat Ronaldo besmet was met het coronavirus, terwijl hij bij de nationale ploeg van Portugal was. Hij miste daardoor de Nations League-wedstrijd tegen Zweden (3-0).

Vervolgens werd Ronaldo meerdere keren getest en steeds was de uitslag positief. De 35-jarige aanvaller moest de wedstrijden van Juventus tegen Crotone (1-1), Dynamo Kiev (0-2-zege), Hellas Verona (1-1) en FC Barcelona (0-2-nederlaag) aan zich voorbij laten gaan.

Het Champions League-duel met Barcelona had een weerzien met Lionel Messi moeten worden. De twee vedettes speelden niet meer tegen elkaar sinds de Portugees in 2018 Real Madrid voor Juventus verruilde.

Juventus speelt zondag in de Serie A uit tegen het Spezia van doelman Jeroen Zoet, die momenteel geblesseerd is. Het is nog niet bekend of Ronaldo na zijn absentie direct tot de wedstrijdselectie behoort.

