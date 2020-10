Nobby Stiles is vrijdag op 78-jarige leeftijd overleden. De oud-middenvelder, die al jaren ernstig ziek was, maakte deel uit van het Engelse elftal dat in 1966 wereldkampioen werd.

Stiles had een basisplaats in de WK-finale, die op Wembley na verlenging met 4-2 werd gewonnen van West-Duitsland. De wereldtitel van 54 jaar geleden is nog altijd de enige in de historie van het Engelse voetbal.

Stiles droeg in totaal 28 keer het shirt van de Engelse ploeg en scoorde één keer. In clubverband was hij tussen 1960 en 1971 actief bij Manchester United, waarvoor hij liefst 311 wedstrijden speelde en waarmee hij in 1968 de Europacup I won. Later kwam hij ook nog uit voor Middlesbrough en Preston North End.

Na zijn voetballoopbaan ging Stiles aan de slag als manager. Tussen 1977 en 1986 had hij de leiding over Preston North End, Vancouver Whitecaps en West Bromwich Albion.

Stiles kampte al jaren met gezondheidsproblemen

De in Manchester geboren Stiles kampte al jaren met gezondheidsproblemen. In 2010 kreeg hij een beroerte en in 2013 werd hij gediagnosticeerd met prostaatkanker. De laatste jaren van zijn leven spendeerde Stiles in een verzorgingstehuis vanwege alzheimer.

Stiles is niet de enige basisspeler van de gewonnen WK-finale in 1966 die onlangs overleed. Afgelopen zomer stierf Jack Charlton (85) en vorig jaar overleed de legendarische oud-doelman Gordon Banks (81).

Van de elf zijn nu alleen George Cohen, Bobby Charlton, Geoff Hurst en Roger Hunt nog in leven.

Vreugde bij het Engelse elftal na de gewonnen WK-finale in 1966. (Foto: ANP)