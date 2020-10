PSV heeft de KNVB verzocht om het duel met ADO Den Haag van komend weekend uit te stellen naar december, maar de bond wil daar niet aan meewerken.

PSV heeft niet alleen een druk programma met Europese verplichtingen, maar kampt ook met een aantal coronabesmettingen in de selectie. Donderdag speelde PSV in de Europa League tegen Omonia Nicosia (1-2-zege) en komende donderdag staat in datzelfde toernooi een uitwedstrijd tegen PAOK op het programma.

"We hadden gisteren op Cyprus maar één veldspeler op de reservebank", zegt algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV tegen de NOS. Acht spelers van de Brabantse club konden niet in actie komen vanwege een coronabesmetting.

Eerder dit seizoen werd het duel tussen FC Utrecht en AZ wel verplaatst naar eind december wegens Europese verplichtingen van de Alkmaarders. "Als de Europese belangen hoog zijn, mag je een verzoek indienen", weet Gerbrands.

Gerbrands vindt weigering KNVB onbegrijpelijk

"We moeten volgende week naar Griekenland, daarom hebben we voor het duel met ADO gekeken een andere datum. December is nog vrij, maar de KNVB wees dat af. Onbegrijpelijk."

"De KNVB zei dat we het verzoek in augustus hadden moeten indienen", verklaarde de directeur de afwijzing. "De bond beheerst de regels goed, maar denkt niet met mee in het belang van het betaald voetbal."

Schmidt stelt mogelijk spelers op die niet getraind hebben

Trainer Roger Schmidt had graag gezien dat het duel was uitgesteld. "Dat zou niet slecht voor ons zijn geweest. We hebben maar een stuk of dertien fitte spelers en die moeten nu hun vierde wedstrijd in tien dagen spelen."

Schmidt verwacht dat hij tegen ADO wederom een kleine selectie tot zijn beschikking heeft. "We moeten de uitslagen van de coronatests van morgen nog afwachten", zei de trainer.

"Eran Zahavi is weer terug en hopelijk kan Mauro Júnior weer spelen", aldus Schmidt. Als spelers die eerder positief testten op het coronavirus en zaterdag negatief zijn, dan kunnen zij ook zonder groepstraining meespelen tegen ADO, zei de trainer. "Maar alleen als de spelers zich er zelf goed bij voelen."

PSV-ADO begint zondag om 16.45 uur.

