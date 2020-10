Ronald Koeman maakt zich ondanks het vertrek van Josep Maria Bartomeu nog geen grote zorgen over zijn positie als trainer van FC Barcelona, ook al kan er bij de aanstaande presidentsverkiezingen een voorzitter worden gekozen die zijn eigen trainer mee wil brengen.

"Ik weet niet hoe mijn toekomst eruit ziet, want het ligt niet in mijn handen", zei Koeman vrijdag op zijn persconferentie tegen Mundo Deportivo. "Ik ben niet nerveus en ben bezig met mijn baan. Als coach van deze club blijf ik hard werken om het team vooruit te helpen, goede resultaten te boeken en titels te veroveren."

De 57-jarige Koeman werd enkele maanden geleden op voorspraak van Bartomeu naar Barcelona gehaald. Bovendien heeft Víctor Font, een van de presidentskandidaten, herhaaldelijk gezegd dat hij Xavi of Josep Guardiola als trainer wil strikken als hij straks wordt gekozen als voorzitter.

Daartegenover staat de belofte van kandidaat Toni Freixa dat Koeman zijn tweejarige contract gewoon kan uitdienen, mits de 52-jarige Spanjaard de nieuwe preses wordt. "De toekomst van Koeman moet niet afhangen van een verkiezingsstrijd. Hem laten aanblijven zou juist een goed teken zijn naar de groep toe."

Ex-voorzitter Josep Maria Bartomeu en Ronald Koeman bij de presentatie van de trainer. (Foto: Pro Shots)

'Ik praat liever niet over de kandidaten'

Hoewel de toekomst van Koeman op dit moment wel degelijk afhankelijk lijkt van de aanstaande verkiezingen, doet de voormalige bondscoach van het Nederlands elftal er tot dusver alles aan om zich niet in de politieke strijd te mengen.

"Ik praat liever niet over de kandidaten, we zullen zien wat er gaat gebeuren", zegt Koeman. "Mijn baan houdt niet in dat ik blij of juist niet blij moet zijn met iemand die dingen wil veranderen binnen de club. Ik ben hier om wedstrijden te winnen."

De presidentsverkiezingen staan op dit moment gepland voor eind maart. Door het ontslag van Bartomeu is de kans aanwezig dat er eerder een nieuwe voorzitter wordt gekozen, maar daar is nog geen duidelijkheid over.

Koeman kent wisselvallige eerste maanden als trainer van FC Barcelona. De Catalanen zijn goed aan de Champions League begonnen, maar in de competitie wonnen ze slechts twee van de eerste vijf wedstrijden. Barcelona speelt zaterdagavond een uitwedstrijd tegen Deportivo Alavés.

