Oussama Tannane kan zaterdag niet in actie komen als Vitesse in de Eredivisie op bezoek gaat bij Willem II. De aanvaller is positief getest op het coronavirus, bevestigt een woordvoerder van de Arnhemmers vrijdag aan NU.nl.

De 26-jarige Tannane kon tegen Willem II juist zijn rentree maken nadat hij de thuiswedstrijd tegen PSV (2-1) van afgelopen zondag aan zich voorbij moest laten gaan vanwege een schorsing.

De aanvaller kreeg een week daarvoor in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag (0-2-winst) een rode kaart. Tannane liet zich aan het einde van de eerste helft volledig gaan richting scheidsrechter Richard Martens en moest dat bekopen met twee gele kaarten in een tijdsbestek van enkele seconden.

Het is niet de eerste keer dat Vitesse wordt getroffen door het coronavirus. In september werden verdediger Jacob Rasmussen en acht stafleden van de Arnhemmers, onder wie hoofdtrainer Thomas Letsch, positief getest.

De wedstrijd tussen Willem II en Vitesse begint zaterdag om 21.00 uur in Tilburg. De ploeg van Letsch bezet na een uitstekende seizoensstart de tweede plek in de Eredivisie met vijftien punten, evenveel als koploper Ajax.

