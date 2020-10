Nederland heeft deze Europese week wederom goede zaken gedaan met het oog op de coëfficiëntenlijst van de UEFA. Door de resultaten van Ajax, PSV en AZ is de achterstand van de huidige nummer negen op nummer acht België een stuk kleiner geworden.

Ajax speelde dinsdagavond in de Champions League gelijk bij Atalanta (2-2) en verdiende zo 0,2 punt voor de coëfficiëntenlijst. Een overwinning in Europa is twee punten waard en een gelijkspel één punt, maar dat moet nog gedeeld worden door het aantal clubs waar Nederland het Europese seizoen mee begon (vijf).

In de Europa League verloor Feyenoord donderdag van het Oostenrijkse Wolfsberger AC (1-4), maar PSV en AZ deden wél goede zaken. De Eindhovenaren wonnen bij Omonia Nicosia (1-2) en de Alkmaarders versloegen Rijeka (4-1). Met het resultaat van Ajax daarbij opgeteld verdiende Nederland één punt voor de coëfficiëntenlijst.

Het gat met België bestond vorige week nog uit 0,9 punt en is nu nog maar 0,5 punt. De Belgen zagen Antwerp donderdag in de Europa League weliswaar knap met 1-0 van Tottenham Hotspur winnen, maar KAA Gent en Standard Luik leden een nederlaag. In de Champions League speelde Club Brugge met 1-1 gelijk tegen Lazio.

Niet alleen het gat met België werd kleiner; de voorsprong van Nederland op nummer tien Oostenrijk is groter geworden. De naaste belager pakte belangrijke punten door de zege van Wolfsberger op Feyenoord en de overwinning van LASK op Ludogorets (4-3), maar Rapid Wien en Red Bull Salzburg (Champions League) verloren.

Top tien coëfficiëntenranglijst 1. Spanje - 83,997 punten (7 van 7 clubs over)

2. Engeland - 82,712 (7/7)

3. Italië - 64,724 (7/7)

4. Duitsland - 63,427 (6/7)

5. Frankrijk - 51,915 (5/6)

6. Portugal - 42,949 (3/5)

7. Rusland - 37,215 (4/6)

8. België - 34,300 (4/5)

9. Nederland - 33,800 (4/5)

10. Oostenrijk - 32,625 (4/5)

Nederland moet dit seizoen goed presteren

De UEFA gebruikt de coëfficiëntenranglijst om de Europese tickets voor het volgende seizoen te verdelen. Er wordt altijd gekeken naar het totale aantal punten dat in het lopende en in de vier voorgaande seizoen is behaald.

Het is belangrijk dat Nederland dit seizoen goed presteert in Europa, want na dit seizoen vallen de punten uit het seizoen 2016/2017 weg. Vooral Ajax was toen belangrijk voor Nederland door de finale van de Europa League te bereiken. Overigens zal België straks nog meer punten verliezen dan Nederland (12,5 om 9,1).

Nederland eindigde vorig seizoen op de elfde plek van de coëfficiëntenranglijst. Die positie geeft recht op een rechtstreeks Champions League-ticket, mits de winnaar van het miljoenenbal zich dat seizoen via de competitie voor de Champions League plaatst. Anders gaat dat ticket naar de winnaar van de 'cup met de grote oren'.

De nummers één tot en met tien op de coëfficiëntenranglijst zijn hoe dan ook verzekerd van een of meerdere Champions League-tickets. Nederland krijgt pas recht op twee rechtstreekse tickets als het in de top zes van de ranglijst staat en het gat met nummer zes Portugal is voorlopig niet te overbruggen.