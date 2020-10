José Mourinho heeft de spelers van Tottenham Hotspur donderdagavond niet gespaard na de verrassende 1-0-nederlaag bij het Belgische Antwerp in de Europa League. De Portugees richt zijn furie met name op de basisspelers.

De ontevredenheid bij Mourinho was halverwege de wedstrijd al terug te zien in zijn wisselbeleid. 'The Special One' besloot vier spelers - Steven Bergwijn, Giovani Lo Celso, Dele Alli en Carlos Vinícius - na 45 minuten naar de kant te halen en daarmee bijna al zijn wisselmogelijkheden te gebruiken.

"Het liefst had ik in de rust alle elf spelers gewisseld", zei een kritische Mourinho na het duel tegen Engelse media. "Ik had er wel vijf kunnen wisselen, maar ik was bang dat er in de tweede helft nog iets zou gebeuren. Uiteindelijk is er maar één persoon die schuldig is voor deze nederlaag en dat ben ik, want ik koos de basisopstelling."

Mourinho was eigenlijk van plan om tegen Antwerp zijn belangrijkste krachten te sparen. Zo begonnen onder anderen Harry Kane, Son Heung-min, Erik Lamela, Pierre-Emile Højbjerg en Lucas Moura op de bank, maar zij kwamen na rust allemaal nog het veld in. Bergwijn moest plaatsmaken voor Moura.

De spelers van Antwerp vieren de verrassende overwinning op Tottenham Hotspur. (Foto: Pro Shots)

'Mijn keuzes in de toekomst zullen nu heel makkelijk zijn'

Een van de spelers die verrassend aan de aftrap stond, was Alli. De 24-jarige middenvelder werd ooit gezien als een van de grootste Engelse talenten, maar is dit seizoen op een zijspoor beland. Mourinho ging na het duel met Antwerp niet in op individuen, maar het lijkt er niet op dat Alli snel een nieuwe kans gaat krijgen.

"Jullie vragen me altijd waarom bepaalde spelers nooit spelen. Misschien moeten jullie dat de komende weken maar niet meer vragen, want het antwoord hebben jullie nu", zei Mourinho in het Bosuilstadion rechtstreeks tegen de Engelse pers.

"Spelers verdienen een kans en het is mijn verantwoordelijk om ze die te geven. Maar voor die spelers is het ook van belang om die kans met beide handen aan te grijpen. Deze wedstrijd toont aan dat mijn toekomstige keuzes zeer makkelijk zullen zijn."

Om zijn woorden extra kracht bij te zetten, plaatste Mourinho later op de avond nog een foto van zichzelf op Instagram waarop te zien is dat hij mokkend in de spelersbus zit. "Een slecht optreden verdient een slecht resultaat. Hopelijk is iedereen in de bus net zo van streek als ik ben. Vrijdag om 11.00 uur trainen."

