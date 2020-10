Jordan Teze is opgelucht dat hij toch nog van waarde heeft kunnen zijn voor PSV in het Europa League-duel met Omonia Nicosia (1-2-winst). De verdediger werd aanvankelijk niet toegelaten tot Cyprus, maar reisde donderdag alsnog met een privévliegtuig naar het eiland en speelde negentig minuten.

"Dit voelt wel lekker, want het is een lange dag geweest", zei Teze na het duel in gesprek met FOX Sports. "Dat je met een privéjet wordt ingevlogen en daarna in de basis staat, is niet iets wat vaak gebeurt. Maar ik heb er niet te veel aan gedacht. Het geeft een extra boost dat we het met het team hebben geflikt om hier te winnen."

De 21-jarige Teze werd aanvankelijk geweigerd door Cyprus omdat hij onlangs besmet was met het coronavirus. De verdediger van Jong Oranje testte vorige week echter al negatief en deed zondag mee in de uitwedstrijd tegen Vitesse (2-1-verlies), waardoor hij op papier ook gewoon kon spelen tegen Omonia Nicosia.

"Ze wilden me het land niet in hebben, maar ik voldeed wel aan de regels. Woensdag om 9.00 uur hoorde ik dat ik Cyprus in mocht, maar om 9.45 uur werd ik uit het vliegtuig gehaald. Ze zeiden dat ze een KNVB-stempel nodig hadden", blikte Teze terug op zijn bewogen dagen.

De spelers van PSV vieren de overwinning op Omonia Nicosia. (Foto: Pro Shots)

Zahavi bleef wel achter in Eindhoven

Overigens was Teze niet de enige PSV'er die Cyprus niet in mocht, want ook spits Eran Zahavi werd geweigerd. De twee ploeggenoten trainden woensdag in Eindhoven in afwachting van verdere ontwikkelingen, maar uiteindelijk mocht alleen Teze naar Cyprus.

"Ik had er wel rekening mee gehouden dat ik nog zou mogen komen", zegt de jonge Nederlander. "Diezelfde avond kreeg ik het bericht dat ik het land toch in mocht en de volgende ochtend hoorde ik dat ik in de basis zou staan. Ik ben heel blij dat ik toch nog gespeeld heb."

Het door het coronavirus geplaagde PSV won de uitwedstrijd tegen Omonia Nicosia met 1-2 door twee doelpunten van Donyell Malen. De Eindhovenaren, die de eerste groepswedstrijd vorige week met 1-2 van Granada verloren, staan tweede in groep E.

