Voor Teun Koopmeiners kwam het als een verrassing dat AZ het niet echt lastig had met de verdediging van HNK Rijeka. De Alkmaarders versloegen de Kroaten donderdag met 4-1 en boekten hun tweede zege in de groepsfase van de Europa League.

"Alles viel op zijn plek", concludeerde Koopmeiners na afloop van de wedstrijd bij FOX Sports. "We hadden verwacht dat het lastig zou worden."

De aanvoerder zelf bracht AZ al na zes minuten uit een strafschop op voorsprong. Albert Gudmundsson was vervolgens tweemaal trefzeker voor de thuisploeg en tussendoor vond ook Jesper Karlsson het net.

"We verwachtten een zeer defensieve tegenstander waartegen het moeilijk voetballen zou worden", liet hij weten. "Maar vanaf het begin hadden we goede aanvallen en konden we afstand nemen. Natuurlijk hielp het dat we al zo vroeg een strafschop kregen."

AZ viert de 2-0 van Albert Gudmundsson. (Foto: ANP)

'Assist Midtsjø keek ik met bewondering naar'

Naast de benutte penalty was Koopmeiners ook goed voor de assist bij de 4-0 van Gudmundsson. Hij genoot van beide momenten, maar was vooral onder de indruk van de assist van Fredrik Midtsjø bij de 2-0 van Gudmundsson.

"Die assist is heerlijk, maar de penalty is de openingsgoal, dan begin je meteen goed", aldus de middenvelder. "Overigens vond ik die assist van Midtsjø mooier dan die van mij. Daar stond ik echt met bewondering naar te kijken."

Dankzij de overwinning op Rijeka gaat AZ met zes punten uit twee duels alleen aan kop in groep F. Napoli en Real Sociedad volgen met beide drie punten en Rijeka is met nul punten hekkensluiter.

