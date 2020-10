Donyell Malen was donderdag het stralende middelpunt bij PSV na de zwaarbevochten 1-2-overwinning in de Europa League op Omonia Nicosia. De aanvaller maakte beide goals voor de Eindhovenaren en droeg voor het eerst de aanvoerdersband.

"Ja, natuurlijk ben ik heel blij", zei Malen, die met PSV vorige week aan de groepsfase was begonnen met een 1-2-nederlaag tegen Granada, tegen RTL 7. "Het was een hele belangrijke wedstrijd voor ons en een hele aparte situatie."

Malen doelde daarmee op de vele coronagevallen binnen de selectie. Trainer Roger Schmidt miste op Cyprus maar liefst zes spelers onder wie Cody Gakpo, Pablo Rosario en aanvoerder Denzel Dumfries.

"We speelden zeker geen topwedstrijd, maar we hebben wel gevochten", vond Malen. "De situatie is verre van ideaal, al wil ik dat niet als excuus aanvoeren. Maar als team gaan we daar goed mee om en dan verdien je uiteindelijk de zege."

"De manier waarop we gewonnen hebben, zegt alles over de vechtlust van dit PSV. Al wil de bal er niet meteen in, dan gaan we toch gewoon door. We houden het vertrouwen dat de goal dan toch een keer valt."

Donyell Malen wordt bedolven door medespelers nadat hij PSV in blessuretijd de overwinning heeft bezorgd. (Foto: Pro Shots)

'Scheids vond goal Omonia te mooi om af te keuren'

Dat winnende doelpunt viel uiteindelijk diep in blessuretijd. Malen werd vrijgespeeld door Ryan Thomas en schoot beheerst raak. Vijf minuten voor rust had hij ook al voor de 1-1 gezorgd, nadat de thuisploeg na een half uur spelen op voorsprong was gekomen met een vrije trap vanaf eerste helft.

"Al had die treffer niet goedgekeurd mogen worden, want de bal lag niet stil", merkte Malen op. "Maar de scheidsrechter vond de goal waarschijnlijk te mooi om af te keuren. Op zo'n moment denk je wel even dat alles tegenzit."

Uiteindelijk nam Malen zijn ploeg dus bij de hand, uitgerekend in de wedstrijd dat hij bij afwezigheid van Dumfries voor het eerst de aanvoerdersband mocht dragen.

"Natuurlijk is het jammer dat Denzel er niet was, maar voor mij persoonlijk is dit wel een mooi moment. Ik ben er heel erg trots op om als 21-jarige de aanvoerdersband te mogen dragen."