AZ heeft de tweede groepswedstrijd in de Europa League overtuigend gewonnen. De ploeg van coach Arne Slot was donderdagavond in Alkmaar met 4-1 te sterk voor HNK Rijeka uit Kroatië.

Teun Koopmeiners opende al na zes minuten de score uit een strafschop. Albert Gudmundsson verdubbelde een kwartier later de voorsprong voor de thuisploeg.

Vroeg in de tweede helft voerde Jesper Karlsson de score verder op en na een uur spelen maakte Gudmundsson de tweede van de avond. Sandro Kulenovic deed vervolgens nog wat terug namens Rijeka.

AZ begon de poulefase van de Europa League vorige week met een stunt bij Napoli (0-1) en gaat met zes punten alleen aan kop in groep F. In de andere wedstrijd in deze poule won Napoli met 0-1 bij Real Sociedad, waardoor zowel de Italianen als de Spanjaarden op drie punten staan.

Volgende week donderdag gaat AZ in de derde groepswedstrijd op bezoek bij Real Sociedad. Napoli speelt dan in Kroatië tegen Rijeka.

Albert Gudmundsson was tweemaal trefzeker namens AZ. (Foto: Pro Shots)

Vroege penalty Koopmeiners leidt ruime zege in

In het AFAS Stadion kreeg AZ al in de zesde minuut de uitgelezen kans op de openingstreffer. De bal ging op stip nadat de diepgaande Dani de Wit werd gevloerd door Darko Velkovski. Koopmeiners schoot de strafschop laag door het midden binnen.

De Alkmaarders gingen daarna op jacht naar een tweede treffer en die viel in de twintigste minuut. Fredrik Midtsjø zette Gudmundsson met een schitterende pass door het midden alleen voor de keeper en de IJslander plaatste de bal in de linkerhoek.

In het vervolg van de eerste helft was alleen Karlsson nog dicht bij een doelpunt. Waar zijn schot voor rust nog werd gekeerd door Ivan Nevistic, vond hij zes minuten na rust wel het doel. Na wederom een prachtige pass van Midtsjø schoof de Zweed de bal in de verre hoek.

Gudmundsson kwam in de zestigste minuut voor de tweede keer tot scoren. De gelegenheidsspits tikte van dichtbij raak uit een voorzet van Koopmeiners. Ruim een kwartier voor tijd kwam Rijeka terug tot 4-1 dankzij een treffer van Kulenovic, die koel afrondde na een lange pass van Stjepan Loncar.

Even later liet Gudmunsson de kans liggen om een hattrick te maken door voor open doel naast te schieten. Aan de andere kant was Kulenovic in de slotfase nog dicht bij een doelpunt, maar er werd niet meer gescoord in Alkmaar.

