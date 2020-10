PSV heeft donderdag zijn tweede groepsduel in de Europa League in blessuretijd gewonnen. Donyell Malen schoot tegen Omonia Nicosia in de tweede minuut van blessuretijd de 1-2 binnen.

Jordi Gómez zette Omonia op voorsprong met een uithaal van eigen helft, die overigens wel discutabel was omdat de bal niet stillag toen hij de vrije trap nam. Donyell Malen tekende nog voor rust voor de 1-1 en besliste het duel met nog twintig seconden op de klok.

Voor aanvang van de wedstrijd werd bekend dat PSV bij de UEFA een klacht indient, omdat Jordan Teze en Eran Zahavi niet mee mochten reizen van de Cypriotische overheid, terwijl ze negatief hadden getest op het coronavirus. Teze mocht op het laatste moment toch komen en speelde de hele wedstrijd mee als rechtsback.

PSV miste op Cyprus zes spelers onder wie de beoogde basisspelers Denzel Dumfries, Cody Gakpo en Pablo Rosario, omdat zij met het coronavirus zijn besmet. De Eindhovenaren begonnen de Europa League vorige week met een 1-2-thuisnederlaag tegen Granada en staan na twee duels op de tweede plaats in groep E.

Stand Groep E Europa League 1. Granada 2-4 (+1)

2. PSV 2-3 (0)

3. PAOK 2-2 (0)

4. Omonia Nicosia 2-1 (-1)

Treffer Omonia van verste afstand ooit in EL

Na een wat moeizaam begin, waarin doelman Yvon Mvogo enkele keren handelend moest optreden, kreeg PSV na vijftien minuten de eerste grote kans van de wedstrijd. De Noni Madueke slalomde door het strafschopgebied, maar zag zijn schot geblokt door een verdediger van Omonia.

Een kwartier later was het aan de andere kant wel raak. Na een overtreding van Jorrit Hendrix nam de Spaanse middenvelder Gómez de vrije trap snel en schoot van 56 meter de bal fraai binnen.

Het was scheidsrechter Donatas Rumsas uit Litouwen ontgaan dat de bal niet stillag op het moment dat Gómez uithaalde. Nooit eerder werd er in de Europa League van zo'n grote afstand gescoord.

PSV kwam tien minuten later op gelijke hoogte. Na een vloeiende aanval via Mario Götze en Madueke kon Malen de bal binnenschuiven.

PSV-spelers peppen elkaar op in een kring voor de wedstrijd. (Foto: Pro Shots)

PSV grijpt in blessuretijd de volle buit

Na rust was PSV de betere ploeg, maar Malen, Madueke en Mohamed Ihattaren lieten aardige mogelijkheden onbenut.

In de slotfase voorkwam PSV-verdediger Olivier Boscagli met een ultieme ingreep dat een aanvaller van Omonia alleen op het doel af kon. Vervolgens mistten Malen en Ihattaren nog een goede kansen op de winnende treffer.

In de laatste minuten werd de defensie van Omonia omsingeld, en dat leverde op de valreep de verdiende 1-2 op. Malen werd vrijgespeeld door Ryan Thomas en scoorde beheerst.

