Ondanks drie gemakkelijk gegeven strafschoppen zocht Feyenoord de schuld van de zware 1-4-nederlaag tegen Wolfsberger AC niet bij arbiter Srdan Jovanovic. De Rotterdammers vonden dat ze zelf te slecht hadden gespeeld in het Europa League-duel.

"Je kan de scheidsrechter wel verwijten maken, maar als je zo zwak aan de wedstrijd begint, dan verlies je door je eigen schuld", zei trainer Dick Advocaat tegen FOX Sports.

Feyenoord noteerde in de eerste helft geen enkele doelpoging en stond bij rust met 0-2 achter. In het eerste kwartier na de pauze kwamen de Rotterdammers sterk terug en maakte Steven Berghuis 1-2.

"We kregen vier honderdprocentkansen, die moeten erin op dit niveau", vond Advocaat. "Dat heeft met kwaliteit te maken."

Een van die grote kansen werd door Bryan Linssen om zeep geholpen. De van origine linksbuiten laat al het hele seizoen als centrumspits behoorlijk wat kansen liggen.

"Je hoeft geen helderziende te zijn om te zien dat Linssen moeite heeft om in de spits te spelen. We hebben alleen geen vervanger op niveau", zei Advocaat op de persconferentie. Feyenoord miste in De Kuip de geblesseerde Nicolai Jørgensen en Róbert Bozeník.

Scheidsrechter Jovanovic gaf liefst drie strafschoppen aan Wolfsberger AC in De Kuip. (Foto: Pro Shots)

Berghuis: 'We hebben maar één keer op 4-4-2 getraind'

Ook aanvoerder Berghuis wilde de schuld van de nederlaag niet in de schoenen van de Servische arbiter schuiven. "Ik denk dat één of twee penalty's te makkelijk gegeven werden. Maar dat is niet de reden dat we verliezen, we beginnen zelf te slecht aan de wedstrijd."

Dat was volgens de aanvaller te wijten aan de 4-4-2-opstelling waarmee Feyenoord begon. "We hebben nooit eerder zo gespeeld en er maar één keer op getraind. Natuurlijk is het dan onwennig, we waren wat zoekende."

Advocaat, die in de rust ingreep en aanvaller Luciano Narsingh voor verdediger Bart Nieuwkoop bracht, gaf toe dat zijn opstelling niet goed functioneerde. "Ik had vertrouwen in Lutsharel Geertruida als verdedigende middenvelder, maar daar was hij nog niet aan toe. Na rust speelde Jens Toornstra daar en je zag dat hij sneller een beslissing kan nemen. Dat is geen verwijt aan Lutsharel, maar aan mijzelf."

Steven Berghuis baalt na de ruime thuisnederlaag. (Foto: Pro Shots)

'We gaan niet met media meepraten toch?'

Na drie gelijke spelen op rij leed Feyenoord tegen de Oostenrijkers zijn eerste nederlaag van het seizoen. "Dit is niet waar we willen staan. Thuis met 1-4 verliezen, dat kan niet", somberde Berghuis.

Advocaat wilde niet te negatief zijn. "Het was vandaag heel slecht, maar we gaan niet met de media meepraten toch? In Europa wordt het moeilijk, maar in de competitie doen we nog goed mee."

Zondag staar er voor Feyenoord een uitwedstrijd tegen FC Emmen op het programma.

Stand Groep K Europa League 1. Wolfsberger AC 2-4 (+3)

2. CSKA Moskou 2-2 (0)

3. Dinamo Zagreb 2-2 (0)

4. Feyenoord 2-1 (-3)

