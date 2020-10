Feyenoord is in de eerste thuiswedstrijd in de groepsfase van de Europa League tegen een ruime nederlaag opgelopen. Mede door drie discutabele penalty's verloren de Rotterdammers donderdag met 1-4 van het Oostenrijkse Wolfsberger AC.

De Servische scheidsrechter Srdjan Jovanovic, die op het laatste moment was ingevlogen ter vervanging van zijn door corona gevelde Oekraïense collega Mykola Balakin, wees in het eerste kwartier al twee keer naar de stip.

De eerste keer leek Christopher Wernitznig nog aangetikt te worden door Eric Botteghin, maar zijn tweede val had meer weg van een schwalbe. Omdat er in de groepsfase van de Europa League geen gebruik gemaakt kan worden van de VAR, bleven beide beslissingen staan.

Feyenoord kwam via Steven Berghuis na rust terug in de wedstrijd, maar kreeg kort daarna een derde tegentreffer. Bij de 1-4 speelde Jovanovic vervolgens opnieuw een opmerkelijke rol. Hij bestrafte doelman Justin Bijlow met een penalty voor te stevig uitkomen.

Feyenoord was vorige week aan de groepsfase van de Europa League begonnen met een 0-0-gelijkspel bij Dinamo Zagreb. Wolfsberger, dat toen thuis een punt pakte tegen CSKA Moskou (1-1), gaat met vier punten aan kop in groep K.

Michael Liendl scoorde drie keer, waarvan tweemaal vanaf de stip. (Foto: Pro Shots)

Dramatisch begin voor Botteghin

Feyenoord beleefde in de lege Kuip de slechtst denkbare start tegen de huidige nummer tien van de Oostenrijkse competitie. Botteghin, de vervanger van de geschorste Marcos Senesi, liet Wernitznig na drie minuten uit zijn rug lopen en leek hem daarna licht aan te tikken in het strafschopgebied. Michael Liendl greep het buitenkansje dankbaar aan.

Nog geen tien minuten later mocht de voormalig speler van FC Twente opnieuw aanleggen vanaf 11 meter. Wernitznig ging gewillig naar het gras na vermeend contact met Bart Nieuwkoop en luidde daarmee de vroege 0-2 in.

Feyenoord stelde daar niets tegenover en produceerde in de eerste helft zelfs geen enkel schot op doel. Pas na rust, toen trainer Dick Advocaat aanvaller Luciano Narsingh bracht voor verdediger Nieuwkoop, begon het beter te lopen. Narsingh stond pas acht minuten in het veld toen hij de assist gaf op de aansluitingstreffer van Berghuis.

Het geloof keerde even terug bij Feyenoord na de aansluitingsgoal van Steven Berghuis. (Foto: Pro Shots)

Derde penalty gooit wedstrijd in het slot

De gelijkmaker leek daarna een kwestie van tijd, maar Bryan Linssen miste oog in oog met doelman Alexander Kofler, waarna Lutsharel Geertruida uit de rebound de paal raakte. Wolfsberger bleek in de tegenstoot slagvaardiger. Nadat Bijlow in eerste instantie nog redding bracht, maakte Liendl met een geplaatst schot zijn hattrick compleet.

Na ruim een uur spelen viel de wedstrijd definitief in het slot toen Jovanovic tot ieders verbazing naar de stip wees, omdat Bijlow in zijn ogen te stevig naar de bal sprong. Deze keer liet Liendl de eer aan zijn ploeggenoot Dejan Joveljic, die eveneens raak schoot.

Feyenoord vervolgt de Europa League volgende week met een thuiswedstrijd tegen CSKA Moskou. De Russen speelden donderdag met 0-0 gelijk tegen Dinamo Zagreb en staan tweede in de poule.

