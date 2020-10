Tottenham Hotspur heeft zich donderdag in de Europa League laten verrassen door Royal Antwerp FC: 1-0. Peter Bosz ging met Bayer Leverkusen met 1-0 onderuit bij Slavia Praag.

Steven Bergwijn werd bij Tottenham door José Mourinho in de rust gewisseld. Op dat moment stond het al 1-0 voor de Belgen. De goal kwam op naam van Lior Rafaelov, die profiteerde van een blunder van Spurs-verdediger Ben Davies.

Antwerp staat met zes punten uit twee duels bovenaan in groep J. Tottenham heeft net als LASK drie punten.

De Oostenrijkers waren met 4-3 te sterk voor Ludogorets. Bij de Bulgaarse ploeg maakte oud-Feyenoorder Elvis Manu alle treffers, waarvan de laatste vanaf de strafschopstip.

Elvis Manu maakte drie treffers, maar verloor wel van LASK met Ludogorets. (Foto: Pro Shots)

Leverkusen in Praag met tien man onderuit

Bosz kwam met Leverkusen in Praag halverwege de eerste helft al met tien man te staan. Karim Bellarabi kreeg direct rood voor een vliegende tackle.

De nummer vier van de Bundesliga leek desondanks een punt uit het vuur te slepen, zeker toen Nicolae Stanciu na ruim een uur spelen namens Slavia Praag een penalty miste. Tien minuten voor tijd sloeg de thuisploeg echter alsnog toe via een rake kopbal van Peter Olayinka uit een corner.

Omdat OGC Nice in dezelfde poule met 1-0 won van Hapoel Be'er Sheva (met de Nederlander Elton Acolatse in de basis), staan alle ploegen in groep C na twee duels op drie punten. Leverkusen heeft het beste doelsaldo.

Ibrahimovic mist penalty voor AC Milan

Met Sven Botman in de basis speelde Lille met 2-2 gelijk tegen Celtic. De Schotten stonden bij rust met 0-2 voor, maar de Fransen kwamen na rust sterk terug.

In diezelfde poule gaat AC Milan met zes punten aan de leiding. Lille staat op vier en Celtic pakte zijn eerste punt.

De Italianen wonnen met 3-0 van Sparta Praag. Zlatan Ibrahimovic gaf de assist op de openingstreffer van Brahim Diaz en schoot vervolgens een strafschop op de lat. In de rust werd de Zweed gewisseld, waarna zijn vervanger Rafael Leão en Diogo Dalot de score verder opvoerden.

Zlatan Ibrahimovic treurt na zijn gemiste strafschop. (Foto: Pro Shots)

Bekijk alle uitslagen, het programma en de standen in de Europa League