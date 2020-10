De donderdag in allerijl ingevlogen Jordan Teze staat in de basis bij PSV in het Europa League-duel met Omonia Nicosia. Bij AZ keert Jonas Svensson terug in de opstelling in de thuiswedstrijd tegen het Kroatische HNK Rijeka. Beide duels beginnen om 21.00 uur.

Teze mocht aanvankelijk niet naar Cyprus afreizen van de lokale autoriteiten, maar hij kreeg een dag later dan zijn ploeggenoten alsnog toestemming. De verdediger is een kleine week hersteld van het coronavirus. Spits Eran Zahavi, die net als Teze hersteld is van COVID-19, mocht niet afreizen naar het eiland in de Middellandse Zee.

PSV mist door coronabesmettingen nog een aantal andere spelers, onder wie Denzel Dumfries, Nick Viergever, Timo Baumgartl en Pablo Rosario. Vanwege hun afwezigheid staat middenvelder Jorrit Hendrix als rechtsback geposteerd.

PSV begon de Europa League vorige week met een 1-2-nederlaag tegen Granada.

Opstelling PSV: Mvogo; Hendrix, Teze, Boscagli, Max; Götze, Sangaré, Thomas, Ihattaren; Malen, Madueke.

Opstelling Omonia: Fabiano; Hubocan, Lüftner, Lang, Lecjaks; Papoumis, Jordi Gómez, Vitor Gomes, Tzionis, Bauthéac; Duris.

Jonas Svensson en Yukinari Sugawara. (Foto: Pro Shots)

Svensson voor Sugawara bij AZ

AZ-trainer Arne Slot voert nauwelijks wijzigingen door in de opstelling ten opzichte van het duel met ADO Den Haag, dat zondag in 2-2 eindigde. De tegen ADO geschorste Jonas Svensson is de enige nieuweling in de basis. Hij neemt de plek in van Yukinari Sugawara, die op de bank moet plaatsnemen.

AZ, dat in de Eredivisie nog wacht op de eerste zege, begon de Europa League vorige week met een knappe 0-1-zege op Napoli.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjø, De Wit, Koopmeiners; Stengs, Gudmundsson, Karlsson.

Opstelling HNK Rijeka: Nevistic; Tomecak, Escoval, Velkoski, Smolcic, Stefulj; Menalo, Pavicic, Andrijasevic, Loncar; Kulenovic.

Bekijk het programma en de standen in de Europa League