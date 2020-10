AZ-HNK Rijeka ·

Het zal toch niet....? De AZ-defensie ziet Sandro Kulenovic over het hoofd bij een lange bal van Stjepan Loncar en de spits rondt koel af oog in oog met Marco Bizot. Normaal zouden we dit een eretreffer noemen, maar gezien de resultaten van AZ de afgelopen weken, wachten we daar maar even mee tot de wedstrijd is afgelopen en de Alkmaarders daadwerkelijk hebben gewonnen.