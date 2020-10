Feyenoord begint donderdag met Eric Botteghin en Lutsharel Geertruida in de basis aan het Europa League-duel met Wolfsberger AC.

Botteghin is in De Kuip de vervanger van Marcos Senesi, die is geschorst na zijn rode kaart vorige week tegen Dinamo Zagreb. De Braziliaan vormt het centrum van de verdediging met Uros Spajic.

Geertruida neemt op het middenveld de plaats in van João Carlos Teixeira. De Portugees raakte afgelopen weekend in het competitieduel met RKC Waalwijk geblesseerd.

Trainer Dick Advocaat kan ook niet beschikken over Nicolai Jørgensen, die eveneens kampt met een blessure. Bryan Linssen staat daardoor opnieuw in de spits. De flanken worden bezet door Steven Berghuis en Mark Diemers.

Feyenoord begon vorige week aan de groepsfase van de Europa League met een doelpuntloos gelijkspel uit tegen Dinamo Zagreb. Het Oostenrijkse Wolfsberger pakte thuis tegen CSKA Moskou eveneens een punt (1-1).

Het duel tussen Feyenoord en Wolfsberger begint om 18.55 uur en staat onder leiding van de Servische scheidsrechter Srdjan Jovanovic.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Botteghin, Spajic, Haps; Toornstra, Geertruida, Kökçü; Berghuis, Linssen, Diemers.

Opstelling Wolfsberger AC: Kofler; Novak, Lochoshvili, Baumgartner, Scherzer; Taferner, Lettegeb, Liendl, Wernitznig; Diang, Joveljic.