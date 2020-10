Sander van de Streek heeft donderdag zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij FC Utrecht. De middenvelder verlengt zijn aflopende verbintenis met twee jaar, waardoor hij tot medio 2023 vastligt bij de Domstedelingen.

De 27-jarige Van de Streek, die sinds 2017 bij FC Utrecht speelt, denkt dat hij nog mooie jaren kan beleven in Stadion Galgenwaard. "We hopen te stunten in de beker of in de competitie en anders zou het enorm mooi zijn om de poulefase van de Europa League te halen", aldus Van de Streek.

Van de Streek kwam drie jaar geleden over van Cambuur en heeft inmiddels 115 officiële optredens in het Utrecht-shirt achter zijn naam staan, waarin hij 29 keer scoorde.

"Ik kwam hier met de gedachte om zoveel mogelijk minuten te maken, maar dat veranderde al snel in het worden van een vaste waarde. Ik hoop mezelf in de komende drie jaar te ontwikkelen op het gebied van leiderschap en dus ook de jongere jongens te helpen."

'Hij brengt met zijn spel energie in wedstrijden'

Technisch directeur Jordy Zuidam is blij dat Van de Streek langer bij FC Utrecht blijft. "Sander is een gelouterde prof en een zeer gewaardeerde kracht in onze selectie", aldus Zuidam.

"Hij brengt met zijn spel energie in wedstrijden en heeft scorend vermogen. We zijn daarom blij dat we het in deze fase, vroeg in het seizoen, samen eens zijn geworden over een nieuwe en verlengde verbintenis."

Van de Streek bezet met FC Utrecht momenteel de achtste plaats in de Eredivisie. Komende zondag speelt de ploeg van trainer John van den Brom om 12.15 uur uit tegen Heracles Almelo.

