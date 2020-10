Jordan Teze is alsnog onderweg naar Cyprus voor de Europa League-wedstrijd van PSV donderdagavond tegen Omonia Nicosia, zo meldt PSV. De verdediger, die eerder deze maand positief testte op het coronavirus, mocht woensdag van de Cypriotische autoriteit niet afreizen met de Eindhovense selectie, maar heeft nu toch toestemming gekregen.

Teze kan ondanks zijn verlate aankomst gewoon meedoen tegen de kampioen van Cyprus. Eran Zahavi, die woensdag eveneens op het laatste moment geweigerd werd, heeft geen toestemming gekregen om naar Cyprus te vliegen en mist definitief het duel in het GSP Stadion in Nicosia.

De beschikbaarheid van de 21-jarige Teze is een opsteker voor PSV-trainer Roger Schmidt, die door het coronavirus naast Zahavi ook niet de beschikking heeft over Denzel Dumfries, Pablo Rosario, Joël Piroe, Timo Baumgartl, Cody Gakpo en Nick Viergever.

Teze wordt de vierde pure verdediger in de wedstrijdselectie van Schmidt. Olivier Boscagli, Philipp Max en Luis Felipe arriveerden woensdag al in Nicosia.

PSV trainde woensdag zonder Jordan Teze in het GSP Stadion in Nicosia. (Foto: ANP)

Cyprus hanteerde andere regels dan UEFA

Tot verbijstering van PSV moesten Teze en Zahavi woensdag op Eindhoven Airport het vliegtuig op het laatste moment verlaten. Het tweetal speelde afgelopen zondag nog in de Eredivisie tegen Vitesse.

"Cyprus hanteert een ander protocol dan Nederland en de UEFA. PSV en de UEFA zijn daar pas gisteren van op de hoogte gebracht", communiceerde de Eindhovense club. Volgens de Cypriotische autoriteit waren Teze en Zahavi niet lang genoeg in quarantaine geweest. "Als wij met ze naar het land zouden vliegen moest de hele ploeg in quarantaine en konden we de wedstrijd niet spelen", vertelde algemeen directeur Toon Gerbrands woensdag.

PSV en de UEFA hebben er vervolgens alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat Teze en Zahavi alsnog konden afreizen. In het geval van de Nederlandse jeugdinternational is dat gelukt.

De wedstrijd tussen Omonia en PSV begint donderdag om 21.00 uur in het GSP Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Donatas Rumsas uit Litouwen. Een week geleden begonnen de Einhovenaren de groepsfase met een 1-2-nederlaag tegen Granada.

