Louis van Gaal heeft donderdag ontkend dat hij afgelopen zomer een open sollicitatie heeft gedaan om voor de derde keer bondscoach van het Nederlands elftal te worden. De Amsterdammer vindt dat zijn woorden destijds verkeerd zijn geïnterpreteerd.

De NOS meldde eind augustus dat Van Gaal open zou staan voor een nieuwe termijn als bondscoach van Oranje. De KNVB nam ondanks die handreiking nooit contact op met de voormalige toptrainer en koos in september voor Frank de Boer als keuzeheer. Volgens Van Gaal is alle commotie over zijn interesse overdreven.

"Ik heb de NOS destijds alleen laten weten dat ik eventueel beschikbaar zou zijn", zei de 69-jarige Van Gaal donderdag bij Radio 538. "Dat woord 'eventueel' viel drie jaar geleden ook toen Ronald Koeman benoemd werd. Toen heb ik het ook niet gedaan."

"In gesprek met de NOS heb ik gezegd dat ik met pensioen ben, dat ik niet gevraagd ben en dat ik erover na zou denken als de KNVB zou komen. En waarom zei ik dat allemaal? Omdat het opeens de hele tijd over mij ging. Ik stond in iedere poll op nummer één. Ik wilde duidelijk maken dat het niet zo'n grote kans van slagen had."

Louis van Gaal leidde Oranje in 2014 naar de derde plek op het WK. (Foto: Pro Shots)

'Men legde mijn woorden uit als een open sollicitatie'

Van Gaal was tussen 2000 en 2002 en tussen 2012 en 2014 al bondscoach van het Nederlands elftal. Na een teleurstellende eerste termijn - Oranje plaatste zich niet voor het WK van 2002 - schreef hij in 2014 historie door Nederland tegen alle verwachtingen in naar de derde plek op het WK te loodsen.

Na dat wereldkampioenschap in Brazilië vertrok Van Gaal naar Manchester United, waar hij enkele dagen na het veroveren van de FA Cup in mei 2016 ontslagen werd. Na zijn gedwongen vertrek bij 'The Red Devils' besloot Van Gaal met pensioen te gaan, al heeft hij een terugkeer in de voetballerij nooit echt uitgesloten.

Een rentree bij Oranje leek in augustus dichtbij, maar dat bleek deels onterecht. "Men legde mijn woorden uit als een open sollicitatie, maar dat was het juist niet. Ik wilde alleen duidelijk maken dat ik met pensioen was. Een gesprek met Truus (zijn vrouw, red.) is er dus ook niet geweest", besloot Van Gaal lachend.