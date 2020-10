Luuk Koopmans zag woensdagavond in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker een droom werkelijkheid worden tegen Sparta Rotterdam. De doelman van ADO Den Haag kopte diep in blessuretijd de 1-1 binnen en zag zijn ploeg na strafschoppen zegevieren in het Cars Jeans Stadion.

"Op de training heb ik het eerlijk gezegd al eens vaker gedaan. Maar scoren is iets wat je als keeper eigenlijk maar één keer in je carrière doet", zei een glunderende Koopmans na de wedstrijd in Den Haag tegen FOX Sports.

De 26-jarige Koopmans liep zich in de 94e minuut vrij richting de eerste paal en kopte de corner van invaller Bilal Ould-Chikh op fraaie wijze in de verre hoek. In de verlenging bleef het 1-1, waarna ADO Den Haag in de beslissende penaltyserie aan het langste eind trok door een misser van Bart Vriends.

"Ik liep al richting de middenlijn toen we een corner kregen en de trainer zei: 'Ga maar mee;", blikte Koopmans terug op zijn historische kopgoal. "Ik werd niet opgepakt door de verdedigers van Sparta en dacht: wat doet de spits altijd? Inlopen en knikken. De bal zat er lekker in."

Luuk Koopmans rent juichend weg na zijn historische kopgoal. (Foto: Pro Shots)

'Ze kunnen niet meer zeggen dat ik geen bekerkeeper ben'

Koopmans treedt met zijn doelpunt in de voetsporen van Martin Hansen, die in augustus 2015 als doelman van ADO met zijn hak scoorde in de Eredivisie-wedstrijd tegen PSV. Door zijn schitterende treffer pakten de Hagenaars destijds een punt (2-2).

"Dat was ook een mooie goal, maar die van mij was natuurlijk mooier", lachte Koopmans, die in tegenstelling tot keepers van veel andere clubs in de Eredivisie én het bekertoernooi mag keepen. "Bij Sparta is dat bijvoorbeeld anders. Maar ze kunnen nu niet meer zeggen dat ik geen bekerkeeper ben."

Michiel Kramer heeft na de heldenrol van Koopmans nog een andere rol in gedachten voor zijn doelman. "Koples heeft hij niet nodig, dus misschien moet hij maar in de spits gaan staan", grapte Kramer. "Met Hansen hebben we inderdaad al een keer een scorende doelman gehad, maar deze zag er ook niet verkeerd uit."

