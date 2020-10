Ronald Koeman was woensdagavond na de 0-2-overwinning van FC Barcelona op bezoek bij Juventus in de Champions League vanzelfsprekend tevreden met het resultaat. Ook het spel van zijn team in Turijn kon de 57-jarige trainer bekoren.

"Ik vind dat we uitstekend gespeeld hebben en de wedstrijd negentig minuten lang domineerden", analyseerde Koeman na afloop. "We speelden goed en snel door het centrum, wat ons in staat stelde om vaak voor het doel te komen en veel kansen te creëren. Als we onze taken uitvoeren, komen we tot zo veel kansen."

Het enige minpunt was volgens Koeman dat de vele kansen slechts twee doelpunten opleverden, waardoor de wedstrijd lang spannend bleef. Na de vroege openingstreffer van Ousmane Dembélé besliste Lionel Messi pas in blessuretijd de wedstrijd met een rake strafschop.

"We hadden het eerder moeten afmaken", was Koeman ondanks de overwinning in Turijn kritisch op zijn ploeg. "We hadden goede kansen om de score verder op te voeren, maar ook pech dat dat niet gebeurde. Als team speelden we echter erg goed."

Koeman posteerde Frenkie de Jong in de tweede helft als centrale verdediger en was tevreden over hoe zijn 23-jarige landgenoot dat invulde. "Frenkie heeft daar al vaker gestaan, ik had geen enkele twijfel of hij dit kon."

Ook de onder vuur liggende Antoine Griezmann kreeg een compliment van de Nederlandse coach. "Antoine had pech in de afronding vandaag, maar hij werkte keihard voor het team en dat zie ik graag."

Ronald Koeman schudt de hand van Antoine Griezmann na diens wissel. (Foto: Pro Shots)

'Vertrek bestuur heeft geen invloed op spelers'

Koeman was ook blij dat zijn ploeg koel bleef in een roerige periode voor de club. Eerder deze week kondigde het volledige bestuur onder leiding van voorzitter Josep Maria Bartomeu aan op te stappen.

"Ik denk dat het bestuur een beslissing heeft genomen die hen het beste lijkt voor de club", aldus Koeman. "Wij moeten ons alleen op het sportieve aspect richten. Hopelijk heeft de interne situatie bij de club geen invloed op de spelers. Het team heeft vandaag in ieder geval laten zien van niet."

Koeman, die afgelopen zomer werd binnengehaald door Bartomeu, vreest in ieder geval niet voor zijn eigen positie. "Ik werk voor Barcelona en mijn taak is om het team goed te laten spelen. Dat is vandaag gelukt."

