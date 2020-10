Algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV heeft geen goed woord over voor het niet toelaten van Eran Zahavi en Jordan Teze door de autoriteiten op Cyprus. De twee spelers zijn niet welkom op het eiland omdat ze eerder deze maand positief testten op het coronavirus.

"Dit is te gek voor woorden en vrij dubieus", foeterde Gerbrands bij nieuwszender BNR. "Wij zaten al in het vliegtuig om om 10.00 uur te vertrekken."

"We kregen om 9.50 uur een bericht van de autoriteiten uit Cyprus dat deze twee spelers werden geweigerd", vervolgde hij. "Als wij met ze naar het land zouden vliegen moest de hele ploeg in quarantaine en konden we de wedstrijd niet spelen."

Doordat Zahavi en Teze niet welkom zijn op Cyprus, missen zij donderdag de Europa League-wedstrijd tegen Omonia Nicosia. Beide spelers waren alweer genezen verklaard en stonden afgelopen weekend in de basis in het verloren uitduel met Vitesse (2-1).

De spelers van PSV trainen in het GSP Stadion in Nicosia. (Foto: ANP)

'Dit kan geen toeval zijn'

PSV bekijkt nu samen met de UEFA of Zahavi en Teze de Cypriotische autoriteiten alsnog kunnen overtuigen om het duo te kunnen laten afreizen. Gerbrands begrijpt niet hoe deze situatie is ontstaan.

"Wij hebben UEFA-richtlijnen gevolgd en een akkoord gekregen dat ze mee mochten doen in Cyprus", aldus de directeur. "Het moet ergens gezocht worden in Cyprus zelf, waar iemand nieuwe regels heeft bedacht. Het is ook geen toeval als wij om 10.00 uur gaan vliegen en om 9.50 uur een bericht van de autoriteiten hierover krijgen."

PSV mist door het coronavirus ook al Nick Viergever, Denzel Dumfries, Pablo Rosario, Timo Baumgartl, Cody Gakpo, Joël Piroe en Maxime Delanghe tegen Omonia. Trainer Roger Schmidt kan met Olivier Boscagli, Philipp Max en Luis Felipe over slechts drie pure verdedigers beschikken.

Het Europa League-duel tussen Omonia Nicosia en PSV begint donderdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Litouwse scheidsrechter Donatas Rumsas.

