ADO Den Haag heeft woensdag op bizarre wijze de tweede ronde van het toernooi om de TOTO KNVB Beker bereikt. De Hagenaars versloegen Sparta na strafschoppen (5-3), nadat het in de reguliere speeltijd in de laatste minuut van de blessuretijd op 1-1 was gekomen door een doelpunt van keeper Luuk Koopmans.

Danzell Gravenberch leek in het Cars Jeans Stadion lange tijd de matchwinner te worden. De aanvaller sneed zes minuten voor rust vanaf rechts naar binnen en liet Koopmans kansloos met een fraaie knal in de kruising.

Diezelfde Koopmans werd in de absolute slotfase echter de held van ADO, door in de vierde minuut van de blessuretijd een hoekschop van John Goossens binnen te koppen en zo een verlenging af te dwingen.

In die verlenging werd niet gescoord, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. Bart Vriends werd de schlemiel van de avond door namens Sparta keihard tegen de lat te schieten. ADO bleef perfect vanaf de stip en completeerde zo de wonderbaarlijke ontsnapping.

ADO voegt zich na FC Utrecht, sc Heerenveen en VVV-Venlo als volgende Eredivisie-club bij de laatste 32 in het bekertoernooi. Ajax, Feyenoord, PSV en AZ stromen vanwege hun Europese verplichtingen pas later in.

Sparta wacht door de nederlaag inmiddels al acht maanden op een overwinning. De laatste zege van de Rotterdammers dateert van 1 maart, mede door het stilleggen van vorig seizoen vanwege het coronavirus. Toen werd FC Emmen in de Eredivisie met 5-1 verslagen op Het Kasteel. Sindsdien bleven de Rotterdammers liefst 241 dagen op rij zonder zege, inclusief oefenduels.

Ook Emmen en Heracles door

Naast ADO plaatsten ook FC Emmen en Heracles Almelo zich voor de tweede ronde van de KNVB-beker. De ploeg uit Drenthe won door twee late goals van Michael de Leeuw moeizaam van FC Eindhoven (2-0), de Almeloërs versloegen Telstar met 3-0.

Bij Heracles ontbraken trainer Frank Wormuth en spelers Robin Pröpper en Orestis Kiomourtzoglou vanwege positieve coronatesten. Ook zonder het drietal was de ploeg echter veel te sterk voor Telstar. Sinan Bakis, Rai Vloet en Adrián Szöke tekenden voor de doelpunten in Almelo.

Later op woensdagavond kunnen ook Eredivisie-clubs RKC Waalwijk en Fortuna Sittard zich voor de volgende ronde plaatsen. De Waalwijkers nemen het op tegen SC Cambuur, de Limburgers gaan op bezoek bij provinciegenoot Roda JC.

Bekijk hier de uitslagen en het programma in de TOTO KNVB Beker.