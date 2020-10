Juventus-FC Barcelona ·

90+1' GOAL FC Barcelona! 0-2



Lionel Messi maakt geen fout vanaf 11 meter en beslist de wedstrijd in het voordeel van FC Barcelona. De Argentijn mikt de bal bekeken in de linkerhoek. Het is pas de derde treffer van het seizoen voor Messi, die uitsluitend vanaf de strafschopstip scoorde.