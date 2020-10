Manchester United-RB Leipzig ·

75' GOAL Manchester United! 2-0



Na een hoop consternatie verdubbelt Manchester United de voorsprong tegen RB Leipzig. Marcus Rashford wordt eerst nog teruggevlagd nadat hij oog in oog met de doelman van RB Leipzig de bal in de verre hoek legt, maar de VAR ziet dat Rashford nipt van eigen helft vertrekt op het moment dat invaller Bruno Fernandes de pass verzendt. En dus is het geen buitenspel voor de veelbesproken spits en leidt Manchester United met 2-0 tegen RB Leipzig.