AZ-trainer Arne Slot moet het donderdagavond in het Europa League-groepsduel met HNK Rijeka nog altijd doen zonder de spelers in zijn selectie die eerder positief testten op het coronavirus.

"We verwachten niet iemand terug", zei de coach van de Alkmaarders woensdag op zijn persconferentie in de aanloop naar de wedstrijd in Kroatië. "Er zijn een aantal jongens die alweer individueel in training zijn. Voordat ze aansluiten hebben ze echter een negatieve test nodig en die hebben we nog niet."

Enkele spelers wachten nog op de uitslag van hun laatste test. Als die negatief is, kunnen ze wellicht alsnog spelen tegen Rijeka, al houdt Slot daar niet serieus rekening mee.

"Misschien dat we nog positief verrast worden door de uitslagen van enkele testen, maar we verwachten dat we het met dezelfde groep moeten gaan doen als afgelopen zondag in Den Haag."

In dat duel tegen ADO Den Haag verspeelde AZ voor de vierde keer dit seizoen een voorsprong in een Eredivisie-wedstrijd. Slot wil echter nog niet van een complex spreken, omdat de coach zijn ploeg wel goed vindt spelen en vaak door pech treffers ziet incasseren.

"Het is niet gebruikelijk dat alle kansen erin gaan. Daarom is het frustrerend om te zien dat dat aan de andere kant, bij ons achterin, soms wel het geval lijkt te zijn. Behoudens de tegengoals geven we eigenlijk geen kansen weg."

Dani de Wit baalt nadat AZ tegen ADO Den Haag wederom laat een voorsprong weggeeft. (Foto: Pro Shots)

De Wit: 'Goede gevoel van Napoli-uit meenemen'

Ook Dani de Wit is nog niet in paniek na de vele keren dat zijn ploeg een voorsprong weggaf. De middenvelder vindt dat de Alkmaarders veel pech hebben gekend in de wedstrijden waarin het punten liet liggen.

"Het is niet dat we ineens niet meer kunnen voetballen. Het gaat nu een paar keer mis via individuele fouten en ook een paar keer pech. Dat is heel erg zuur, maar we blijven steeds hopen dat we de volgende wedstrijd een goed resultaat kunnen neerzetten", aldus De Wit, die met drie goals clubtopscorer is in de competitie.

"Als je in de laatste tien minuten met één doelpunt voorstaat, denk je wel even: het zal toch niet? Maar daarvoor hoor je het al af te maken, als je ziet wat we allemaal voor kansen creëren. Als we er daar drie van binnenschieten, is de wedstrijd klaar. Daarna vergeten we te voetballen en lopen we tegen een aantal halve kansen aan, en die vliegen er de laatste weken allemaal in."

De wedstrijd tegen Napoli was sinds de start van het seizoen de enige wedstrijd die AZ dit seizoen tot nu toe wist te winnen. In Napels zegevierden de Alkmaarders met 0-1, dankzij een goal van gelegenheidsspits De Wit.

"Tegen Napoli is al gebleken dat we het wel heel goed kunnen om te blijven voetballen. Dat is een tegenstander van een groot kaliber en daar is het wel gelukt. Om tegen een hele goede tegenstander zo'n goed resultaat neer te zetten, en dan ook nog eens uit, is jarenlang niet voorgekomen bij AZ. Dat goede gevoel nemen we zeker mee naar deze wedstrijd."

