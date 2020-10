Eran Zahavi en Jordan Teze worden door de autoriteiten niet toegelaten op Cyprus. Het duo van PSV mist hierdoor het duel in de groepsfase van de Europa League donderdag met Omonia Nicosia.

De 33-jarige Zahavi en de 21-jarige Teze testten eerder deze maand positief op het coronavirus en zijn daarom niet welkom op het eiland.

"Cyprus hanteert een ander protocol dan Nederland en de UEFA. PSV en de UEFA zijn daar pas gisteren van op de hoogte gebracht", zo laat PSV woensdag weten.

De Eindhovenaren zijn nu samen met de Europese voetbalbond aan het kijken of ze de autoriteiten in Cyprus alsnog kunnen overtuigen dat Zahavi en Teze "ten onrechte vanochtend in Eindhoven zijn achtergebleven".

PSV mist door het coronavirus ook al Nick Viergever, Denzel Dumfries, Pablo Rosario, Timo Baumgartl, Cody Gakpo, Joël Piroe en Maxime Delanghe tegen Onomia. Trainer Roger Schmidt kan met Olivier Boscagli, Philipp Max en Luis Felipe over slechts drie pure verdedigers beschikken.

Omonia Nicosia-PSV begint donderdag om 21.00 uur. Donatas Rumsas uit Litouwen is de scheidsrechter.

