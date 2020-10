Bij ADO Den Haag is in de aanloop naar het bekerduel met Sparta Rotterdam van woensdagavond één speler positief getest op het coronavirus, zo maakt de club zelf bekend.

ADO laat weten dat de besmette speler, van wie de naam niet wordt genoemd, per direct in thuisquarantaine is gegaan.

De speler ontbreekt dan ook in de selectie voor de wedstrijd tegen Sparta. "Zijn situatie wordt continu gemonitord", aldus de club uit Den Haag.

Het duel tussen ADO Den Haag en Sparta Rotterdam in de eerste ronde van het bekertoernooi begint woensdag om 18.45 uur.