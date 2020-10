Dick Advocaat vindt dat Steven Berghuis meer kan laten zien dan in de afgelopen wedstrijden. De trainer van Feyenoord denkt dat zijn sterspeler minder is gaan spelen door zijn weken bij Oranje in de afgelopen interlandperiode.

Berghuis maakte op 7 oktober een goede indruk in het oefenduel met Mexico (0-1), maar moest vier dagen later in het Nations League-duel met Bosnië en Herzegovina (0-0) genoegen nemen met een invalbeurt en tegen Italië (2-2) werd de aanvaller helemaal niet ingezet door bondscoach Frank de Boer.

"Ik denk dat Steven die veertien dagen in Zeist geweldig getraind heeft, alleen de beloning kreeg hij niet", zei Advocaat woensdag op zijn persconferentie voor het Europa League-duel met Wolfsberger AC. "Misschien heeft dat toch een bepaalde indruk op hem gemaakt, want bij ons is het de laatste weken duidelijk minder."

"Steven heeft natuurlijk begin dit seizoen ook een soort corona gehad en paar dagen in het ziekenhuis gelegen. Dat heeft een enorme invloed op hem gehad. Als Steven fit en vrij in zijn hoofd is, is hij een uitstekende speler en dat moet hij ook laten zien."

Steven Berghuis maakt een mindere fase door bij Feyenoord. (Foto: ANP)

Advocaat verwacht Jørgensen weken kwijt te zijn

Tijdens de persconferentie ging het niet alleen over de 28-jarige Berghuis, maar ook over de geplaagde Nicolai Jørgensen. De Deense spits viel zondag in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk (2-2) uit met een liesblessure, terwijl hij net weer fit genoeg was om wedstrijden te spelen.

"Ik verwacht Jørgensen twee of drie weken kwijt te zijn", zei Advocaat. "Voor hemzelf is dit natuurlijk verschrikkelijk, als je net denkt dat je fysiek weer goed bent en toch weer geblesseerd raakt. Ook voor de club is het vervelend. Hij is nu wel wat vrolijker dan zondag en hij zal eerder terug zijn dan we verwacht."

De wedstrijd tussen Feyenoord en het Oostenrijkse Wolfsberger AC begint donderdag om 18.55 uur in De Kuip. De Rotterdammers speelden hun eerste wedstrijd in groep K tegen Dinamo Zagreb doelpuntloos gelijk.

"Ik vind dat wij alle thuiswedstrijden moeten winnen, al is Wolfsberger een heel vervelende en fysiek sterke ploeg. Ze gaan door een mindere fase, maar hebben niks te verliezen", waarschuwde Advocaat.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Europa League