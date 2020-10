De Vrouwen Eredivisie wordt vrijdag definitief hervat. De competitie lag twee weken stil vanwege de nieuwe coronamaatregelen, maar het is alle clubs nu gelukt het nieuwe protocol toe te passen.

"We hebben alles op alles gezet om alle processen verder coronaproof te maken. Dit vraagt veel van de clubs en de KNVB, maar we hebben altijd de overtuiging gehad dat we dit voor elkaar zouden krijgen. We zijn heel blij dat de bal nu weer gaat rollen", zegt Kirsten van de Ven, manager vrouwenvoetbal bij de KNVB.

De Vrouwen Eredivisie werd precies twee weken geleden stilgelegd, nadat de KNVB van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te horen had gekregen dat de competitie niet kon doorgaan. De Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie bij de mannen konden wel doorgang vinden.

Het besluit van het ministerie kreeg veel kritiek. Minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) besloot nog diezelfde woensdag ook voor de Vrouwen Eredivisie een uitzondering te maken.

In de afgelopen twee weekenden konden nog geen wedstrijden in de Vrouwen Eredivisie afgewerkt worden, omdat alle acht clubs tijd nodig hadden om het nieuwe protocol toe te passen. Dat is nu gelukt.

Vrijdag worden FC Twente-Heerenveen, PEC Zwolle-Ajax en ADO Den Haag-VV Alkmaar afgewerkt. Excelsior-PSV staat komende zondag op het programma. Ajax is na vier speelrondes de koploper.

