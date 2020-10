Nick Viergever is positief getest op het coronavirus en ontbreekt donderdag in het Europa League-duel van PSV met Omonia Nicosia. Mario Götze is hersteld van zijn spierblessure en reist wel mee naar Cyprus.

De 31-jarige Viergever, die momenteel in isolatie zit, is niet de enige bij PSV die deze week positief op het coronavirus testte. Ook een staflid van de Eindhovenaren blijkt besmet en gaat niet mee naar Cyprus.

De positieve test van Viergever is een nieuwe tegenvaller voor trainer Roger Schmidt, die om dezelfde reden ook al niet kan beschikken over Denzel Dumfries, Pablo Rosario, Timo Baumgartl, Cody Gakpo, Joël Piroe en Maxime Delanghe. Dat zestal ontbrak zondag ook al in de selectie voor het duel met Vitesse (2-1-verlies) in de Eredivisie.

Door de absentie van Viergever zitten slechts vier verdedigers in de selectie van PSV voor de wedstrijd tegen Omonia Nicosia: Olivier Boscagli, Philipp Max, Luis Felipe en Jordan Teze. Middenvelder Mauro Júnior speelde tegen Vitesse als vleugelverdediger.

Tegenover de afwezigheid van Viergever staat de terugkeer van Götze. De Duitse middenvelder kon afgelopen zondag tegen Vitesse niet meedoen door een spierblessure, maar maakt nu weer deel uit van de selectie van Schmidt.

De wedstrijd tussen Omonia Nicosia en PSV begint donderdag om 21.00 uur. De Eindhovenaren gingen in hun eerste groepsduel met 1-2 ten onder tegen Granada en staan puntloos onderaan in groep E.

Volledige selectie PSV: Mvogo, Unnerstall, Müller; Boscagli, Max, Luis Felipe, Teze; Sangaré, Hendrix, Ihattaren, Fein, Mauro Júnior, Götze, Thomas, Kjølø, Ledezma; Zahavi, Malen, Madueke en Saibari.

