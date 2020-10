Bij VVV-Venlo is men opgelucht na de zege op FC Den Bosch (4-2) in de eerste ronde van het bekertoernooi. De Limburgers herstelden zich daarmee van de historische 0-13-nederlaag tegen Ajax van zaterdag in de Eredivisie.

De grote vraag was of VVV zich dinsdag zou revancheren na de recordnederlaag tegen Ajax. De Venlonaren begonnen zeer stroef aan het bekerduel met Den Bosch en dat had alles te maken met dat pijnlijke verlies van zaterdag.

"In de eerste helft speelden we allemaal met een zak zand op onze rug. Het was echt niet overtuigend. Op het moment dat wij die eerste goal maken, zie je dat we allemaal wel kunnen voetballen en toen gooide iedereen alles van zich af", zei doelman Delano van Crooij na de wedstrijd bij FOX Sports.

Ook trainer Hans de Koning merkte dat zijn ploeg moeizaam begon. "Je weet hoe zo'n wedstrijd gaat lopen na het debacle van zaterdag. Het is normaal dat er onzekerheid is. Men is dan op zoek naar vertrouwen, want dat heeft een flinke knauw gehad."

Jafar Arias (rechts) maakte de bevrijdende 2-1 voor VVV. (Foto: Pro Shots)

Van Crooij: 'Ik dacht wel even: het zal toch niet?'

VVV kwam vlak voor rust nog wel op achterstand nadat Van Crooij een voorzet uit zijn handen liet glippen. In de tweede helft draaide de Eredivisie-club het om en gaf ze die voorsprong niet meer uit handen.

"Ik ben echt heel blij dat we door zijn", vervolgde Van Crooij. "Dat was voor ons echt het belangrijkste. Vorig jaar verloren we na penalty's van een amateurclub (Groene Ster, red.). Ik dacht wel even na die 0-1: het zal toch niet? Gelukkig hebben we onze rug gerecht na rust."

De Koning: "We zijn in de rust niet in paniek geraakt, want we hadden bijna niets weggegeven. We moesten dat momentje voor Delano rechtzetten en dat is gelukt. Ik wist na rust en zeker na de 1-1 dat het wel goed zou komen."